«Ак Барс» нанес «Шанхай Дрэгонс» четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая на арене в Казани, завершилась со счетом 4:1.
Авторами голов в составе казанской команды стали Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Илья Сафонов и Никита Дыняк, на счету которого также два ассиста. От сухого поражения китайскую команду спас точный бросок Троя Джозефса.
«Ак Барс», который одержал четвертую победу в пяти последних играх, идет на второй строчке в таблице Восточной конференции, а «Шанхай Дрэгонс», проигравший четвертый матч подряд, располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет в Санкт-Петербурге 3 декабря против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» в этот же день дома сыграет с «Трактором».
Анвар Гатиятулин
Жерар Галлан
Тимур Билялов
Патрик Рибар
01:57
Командный штраф
09:12
Остин Вагнер
11:41
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
13:11
Ник Меркли
13:11
Кевин Лабанк
13:11
Ник Меркли
15:38
Никита Лямкин
17:47
Никита Дыняк
17:47
Никита Дыняк
17:47
Адам Кленденинг
17:47
Адам Кленденинг
18:19
Михаил Фисенко
20:33
Митчелл Миллер
28:02
Артур Бровкин
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
29:55
Спенсер Фу
31:38
Александр Хмелевский
40:49
Бен Харпур
47:44
Александр Брынцев
52:26
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
54:18
Дмитрий Кателевский
59:04
Трой Джозефс
(Адам Кленденинг, Егор Чезганов)
59:54
Никита Дыняк
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит