«Ак Барс» нанес «Шанхай Дрэгонс» четвертое поражение подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 «Ак Барс» на домашнем льду разобрался с «Шанхай Дрэгонс».

Источник: ХК "Ак Барс"

Встреча, прошедшая на арене в Казани, завершилась со счетом 4:1.

Авторами голов в составе казанской команды стали Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Илья Сафонов и Никита Дыняк, на счету которого также два ассиста. От сухого поражения китайскую команду спас точный бросок Троя Джозефса.

«Ак Барс», который одержал четвертую победу в пяти последних играх, идет на второй строчке в таблице Восточной конференции, а «Шанхай Дрэгонс», проигравший четвертый матч подряд, располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет в Санкт-Петербурге 3 декабря против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» в этот же день дома сыграет с «Трактором».

Ак Барс
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7807 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Жерар Галлан
Вратари
Тимур Билялов
Патрик Рибар
1-й период
01:57
Командный штраф
09:12
Остин Вагнер
11:41
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
13:11
Ник Меркли
13:11
Кевин Лабанк
13:11
Ник Меркли
15:38
Никита Лямкин
17:47
Никита Дыняк
17:47
Никита Дыняк
17:47
Адам Кленденинг
17:47
Адам Кленденинг
18:19
Михаил Фисенко
2-й период
20:33
Митчелл Миллер
28:02
Артур Бровкин
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
29:55
Спенсер Фу
31:38
Александр Хмелевский
3-й период
40:49
Бен Харпур
47:44
Александр Брынцев
52:26
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
54:18
Дмитрий Кателевский
59:04
Трой Джозефс
(Адам Кленденинг, Егор Чезганов)
59:54
Никита Дыняк
Статистика
Ак Барс
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
16
18
Игра в большинстве
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит