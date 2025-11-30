Ричмонд
Галлан — о «Шанхае»: «Нужно играть лучше, жестче. Впереди длинная домашняя серия, постараемся исправиться»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

«Игра была нормальная. Считаю, что играть против такого соперника было сложно — они создавали много хороших моментов. Нам же мешали их создавать. Нам нужно прибавлять, стараться лучше отрабатывать в зоне защиты.

Этот выезд получился тяжелым для нас, предыдущие матчи были против сильных команд, которые здорово играли против нас. Тогда мы проиграли, сегодня было важно победить. Не удалось, соперник оказался сильнее. Впереди у нас домашняя серия и нужно постараться вернуться на победные рельсы.

У нас выдалось непростое время, много выездных матчей — практически весь месяц играли в гостях. Нам нужно играть лучше, жестче, показывать лучший хоккей. Впереди длинная домашняя серия, постараемся исправиться», — приводятся слова Галлана на сайте «Ак Барса».