Пятью шайбами обернулся матч «Барыса» с аутсайдером конференции КХЛ

Столичный «Барыс» уступил новосибирской «Сибири» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Новосибирске завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.

В первом периоде на 15-й минуте Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед. Вторую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте: отличился Архип Неколенко. На 18-й минуте Михаил Абрамов довел счет до крупного — 3:0. «Барыс» сумел размочить счет под конец второго периода: на 40-й минуте Макс Уиллман огорчил хозяев льда. Окончательный результат установил Иван Чехович, отличившийся в конце третьего периода. Он отличился на 59-й минуте.

«Барыс» после 33 игр набрал 27 очков и занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции. У «Сибири» 23 очка по итогам 32 игр и последнее, 11 место на «Востоке».

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с московским «Спартаком». Игра состоится 5 декабря.

Сибирь
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
1.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Антон Красоткин
Никита Бояркин
(00:00-57:21)
Никита Бояркин
(c 58:14)
1-й период
05:05
Михаил Абрамов
14:18
Илья Федотов
14:18
Иан Маккошен
14:40
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Скотт Уилсон)
15:21
Архип Неколенко
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
17:30
Михаил Абрамов
(Михаил Орлов, Скотт Уилсон)
2-й период
39:40
Макс Уиллман
(Райлли Уолш)
3-й период
48:22
Джейк Мэсси
51:21
Владислав Кара
58:14
Иван Чехович
(Семен Кошелев)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит