Пятью шайбами обернулся матч «Барыса» с аутсайдером конференции КХЛ

В первом периоде на 15-й минуте Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед. Вторую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте: отличился Архип Неколенко. На 18-й минуте Михаил Абрамов довел счет до крупного — 3:0. «Барыс» сумел размочить счет под конец второго периода: на 40-й минуте Макс Уиллман огорчил хозяев льда. Окончательный результат установил Иван Чехович, отличившийся в конце третьего периода. Он отличился на 59-й минуте.