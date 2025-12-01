Пятью шайбами обернулся матч «Барыса» с аутсайдером конференции КХЛ

Встреча в Новосибирске завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.
В первом периоде на 15-й минуте Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед. Вторую шайбу новосибирцы забросили на 16-й минуте: отличился Архип Неколенко. На 18-й минуте Михаил Абрамов довел счет до крупного — 3:0. «Барыс» сумел размочить счет под конец второго периода: на 40-й минуте Макс Уиллман огорчил хозяев льда. Окончательный результат установил Иван Чехович, отличившийся в конце третьего периода. Он отличился на 59-й минуте.
«Барыс» после 33 игр набрал 27 очков и занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции. У «Сибири» 23 очка по итогам 32 игр и последнее, 11 место на «Востоке».
В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с московским «Спартаком». Игра состоится 5 декабря.
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Антон Красоткин
Никита Бояркин
(00:00-57:21)
Никита Бояркин
(c 58:14)
05:05
Михаил Абрамов
14:18
Илья Федотов
14:18
Иан Маккошен
14:40
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Скотт Уилсон)
15:21
Архип Неколенко
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
17:30
Михаил Абрамов
(Михаил Орлов, Скотт Уилсон)
39:40
Макс Уиллман
(Райлли Уолш)
48:22
Джейк Мэсси
51:21
Владислав Кара
58:14
Иван Чехович
(Семен Кошелев)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит