Белорусы громыхнут грандиозной сенсацией в КХЛ? Минское «Динамо» уже захватило лидерство на Западе

Нахождение некоторых команд в числе лидеров Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне удивляет. Если на Востоке все более-менее стабильно, в топ-4 входят те клубы, от которых этого и ждали, то на Западе положение дел больше походит на сенсацию. В четверке лидеров там находятся «Северсталь» и «Торпедо». которых к топам лиги никак не отнесешь.
Но чей крутой результат стоит считать не сенсационным, а закономерным, так это минского «Динамо». Обыграв вчера во Владивостоке «Адмирал» минчане вышли на первую строчку Западной конференции.
Под руководством Дмитрия Квартальнова «зубры» выступают вот уже третий сезон — сначала была восьмая строчка по итогам регулярки, в прошлом году уже четвертая, за которой последовал первый в истории клуба выход во второй раунд плей-офф. Теперь команда поднялась еще выше.
Пожалуй, минское «Динамо» сейчас одна из самых сбалансированных и стабильных команд в лиге. В межсезонье минчане внушительно усилили вратарскую линию Заком Фукале и имеют, вероятно, лучший вратарский тандем в КХЛ — компанию канадцу составляет Василий Демченко. В защиту «зубров» добавились иностранцы Тай Смит и Даррен Диц, линия обороны, в основном состоящая из легионеров, выглядит также надежно. Уход летом Джордана Гросса в «Трактор» не сильно сказался.
Что касается нападения, ощутимой потерей можно было бы назвать уход Александра Волкова в омский «Авангард», но в то же время в межсезонье пришел Алекс Лимож, а перед началом регулярки добавился еще и Станислав Галиев, хорошо знакомый Квартальнову по совместной работе в «Ак Барсе». Атака у минчан представляет собой интересное комбо из опытных и молодых игроков.
Нельзя не отметить прогресс молодежи при Квартальнове — так было в каждой команде, в которой работал Дмитрий Вячеславович. В минском же «Динамо» здорово спрогрессировали Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Егор Бориков, Даниил Липский. Заметный рост этих ребят в том числе имеет влияние на результат, который показывает команда прямо сейчас.
Более того, стоит отметить и прогресс самого Квартальнова как тренера. Раньше у Дмитрия Вячеславовича не очень складывалась работа с легионерами, общий язык с иностранцами специалист иногда не находил, что приводило к отправлению их в запас, как было со Стефаном Да Костой, Бренданом Козуном или Виктором Фастом. Сейчас же у Квартальнова в команде много легионеров, как в защите, так и в нападении, и тренер с ними отлично ладит.
Налажена и система игры. Примеры никитинских ЦСКА и «Локомотива» показали, что все-таки на построение чемпионской команды нужно время. Постепенный прогресс минского «Динамо», можно сказать, еще одно подтверждение этому тезису. При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что минчане не действуют прямолинейно, что бывало в прошлом с командами Квартальнова. «Зубры» могут сыграть как жестко, агрессивно и надежно, так и креативно в атаке. Такая гибкость и двусторонность в сегодняшних хоккейных реалиях крайне важна. У минского «Динамо», как сказал в недавнем интервью Станислав Галиев, есть все для успеха. Нет сомнений в том, что минчане пошумят в плей-офф. Даже замахнуться на Кубок Гагарина у команды Квартальнова есть все шансы.
Надежда Тонконог