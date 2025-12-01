Белорусы громыхнут грандиозной сенсацией в КХЛ? Минское «Динамо» уже захватило лидерство на Западе

Налажена и система игры. Примеры никитинских ЦСКА и «Локомотива» показали, что все-таки на построение чемпионской команды нужно время. Постепенный прогресс минского «Динамо», можно сказать, еще одно подтверждение этому тезису. При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что минчане не действуют прямолинейно, что бывало в прошлом с командами Квартальнова. «Зубры» могут сыграть как жестко, агрессивно и надежно, так и креативно в атаке. Такая гибкость и двусторонность в сегодняшних хоккейных реалиях крайне важна. У минского «Динамо», как сказал в недавнем интервью Станислав Галиев, есть все для успеха. Нет сомнений в том, что минчане пошумят в плей-офф. Даже замахнуться на Кубок Гагарина у команды Квартальнова есть все шансы.