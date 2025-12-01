«Северсталь» победила «Трактор» и вернулась на первую строчку в Западной конференции

Дублем в составе победителей отличился Николай Чебыкин. Еще один гол на счету Тимофея Давыдова. У челябинцев по шайбе забросили Виталий Кравцов и Михаил Григоренко.
«Северсталь» набрала 46 очков в 33 матчах и вновь возглавила турнирную таблицу Западной конференции. «Трактор» с 35 баллами после 33 игры находится на 6-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
1.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4848 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Рафаэль-Пьер Рише
Вратари
Александр Самойлов
Савелий Шерстнев
(00:00-55:54)
Савелий Шерстнев
(58:33-59:01)
Савелий Шерстнев
(c 59:55)
2-й период
26:04
Тимофей Давыдов
31:42
Николай Чебыкин
(Илья Иванцов, Александр Скоренов)
36:03
Тимофей Давыдов
3-й период
40:32
Николай Чебыкин
(Тимофей Давыдов)
42:36
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Логан Дэй)
58:33
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Григорий Дронов)
Статистика
Северсталь
Трактор
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит