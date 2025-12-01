Второй подряд шатаут Моторыгина принес «Динамо» победу над «Торпедо» в КХЛ

Вернувшийся после повреждения Гусев благодаря голу достиг отметки в 200 очков за «Динамо». Также этот матч стал 300-м в КХЛ для нападающего хозяев Джордана Уила. Сухая серия голкипера «бело-голубых» Максима Моторыгина превысила 160 минут. В матче с «Торпедо» он отразил все 29 бросков.