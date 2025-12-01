Второй подряд шатаут Моторыгина принес «Динамо» победу над «Торпедо» в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Никита Гусев (13-я минута), Магомед Шараканов (13), Егор Римашевский (25) и Александр Кисаков (27).
Вернувшийся после повреждения Гусев благодаря голу достиг отметки в 200 очков за «Динамо». Также этот матч стал 300-м в КХЛ для нападающего хозяев Джордана Уила. Сухая серия голкипера «бело-голубых» Максима Моторыгина превысила 160 минут. В матче с «Торпедо» он отразил все 29 бросков.
Столичный клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова выиграл третий матч подряд и с 40 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Торпедо» (41 очко) идет строчкой выше.
В следующем матче «Динамо» 3 декабря сыграет в гостях с лидером конференции череповецкой «Северсталью», нижегородский клуб в тот же день встретится на выезде с ЦСКА.
В другом матче дня «Северсталь» победила дома челябинский «Трактор» со счетом 3:2.
Вячеслав Козлов
Алексей Исаков
Максим Моторыгин
Денис Костин
(00:00-26:48)
Иван Кульбаков
(26:48-59:49)
11:13
Владимир Ткачев
12:16
Егор Виноградов
12:20
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
12:38
Магомед Шараканов
(Антон Слепышев, Артем Ильенко)
19:50
Владислав Фирстов
24:44
Егор Римашевский
(Даниил Пыленков)
26:18
Александр Кисаков
(Сергей Артемьев)
26:48
Дилан Сикьюра
26:48
Антон Сизов
41:42
Игорь Ожиганов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит