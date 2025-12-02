Ричмонд
Тренер «Барыса» после 1:4 с «Сибирью»: «Не было игры и не было команды»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

Источник: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

"Сегодня у нас не было игры и не было команды. Так нельзя играть. Я сказал команде, что у нас Бояркин играет первый матч и ему нужно помочь, но 9 блоков за игру — так не помогают. Я не поменял его, потому что игроку нужно давать шанс.

Асетов испытывал болезненные ощущения после столкновения с Федотовым, но на три звена в третьем периоде я перешел не по этой причине", — приводятся слова тренера на сайте лиги.

Сибирь
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
1.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11107 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Антон Красоткин
Никита Бояркин
(00:00-57:21)
Никита Бояркин
(c 58:14)
1-й период
05:05
Михаил Абрамов
14:18
Илья Федотов
14:18
Иан Маккошен
14:18
Иан Маккошен
14:40
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Скотт Уилсон)
15:21
Архип Неколенко
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
17:30
Михаил Абрамов
(Михаил Орлов, Скотт Уилсон)
2-й период
39:40
Макс Уиллман
(Райлли Уолш)
3-й период
48:22
Джейк Мэсси
51:21
Владислав Кара
58:14
Иван Чехович
(Семен Кошелев)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит