В КХЛ назвали лучших игроков ноября

Мерфи набрал 11 очков (3 гола + 8 передач) в девяти матчах ноября с показателем полезности «+4». Также он забросил победные шайбы в играх против «Шанхайских драконов» (3:2 ОТ) и московского «Динамо» (3:2). Канадец совершил пять силовых приемов, заблокировал 14 бросков, совершил три отбора и сделал два перехвата. 30-летний хоккеист признан лучшим защитником месяца в КХЛ во второй раз в карьере.