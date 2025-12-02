В КХЛ назвали лучших игроков ноября

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале, защитник петербургского СКА Тревор Мерфи и нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ноябре, сообщается на сайте турнира.
Фукале, который впервые признан вратарем месяца, одержал пять побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,44. По воротам 30-летнего канадца было нанесено 180 бросков, из которых он отразил 94,4%. В играх против новосибирской «Сибири» (7:0) и московского «Спартака» (6:0) голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.
Мерфи набрал 11 очков (3 гола + 8 передач) в девяти матчах ноября с показателем полезности «+4». Также он забросил победные шайбы в играх против «Шанхайских драконов» (3:2 ОТ) и московского «Динамо» (3:2). Канадец совершил пять силовых приемов, заблокировал 14 бросков, совершил три отбора и сделал два перехвата. 30-летний хоккеист признан лучшим защитником месяца в КХЛ во второй раз в карьере.
На счету Ткачева 18 (5+13) очков в 11 матчах месяца при показателе полезности «+9». Также он стал автором победного гола в игре против тольяттинской «Лады» (6:4), совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска, сделал шесть отборов и столько же перехватов. 30-летний россиянин признан лучшим нападающим впервые.
Лучшим новичком месяца во второй раз признан 18-летний нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. Он набрал 4 (2+2) очка в девяти играх, став автором победных голов в матчах против астанинского «Барыса» (2:1) и нижнекамского «Нефтехимика» (2:1). В течение месяца он совершил два силовых приема, заблокировал три броска, сделал четыре отбора и столько же перехватов.