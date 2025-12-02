Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
4.71
X
4.20
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Питтсбург
5
П1
X
П2

В КХЛ назвали лучших игроков ноября

Фукале, Мерфи и Ткачев признали лучшими игроками ноября в КХЛ.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале, защитник петербургского СКА Тревор Мерфи и нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ноябре, сообщается на сайте турнира.

Фукале, который впервые признан вратарем месяца, одержал пять побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,44. По воротам 30-летнего канадца было нанесено 180 бросков, из которых он отразил 94,4%. В играх против новосибирской «Сибири» (7:0) и московского «Спартака» (6:0) голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Мерфи набрал 11 очков (3 гола + 8 передач) в девяти матчах ноября с показателем полезности «+4». Также он забросил победные шайбы в играх против «Шанхайских драконов» (3:2 ОТ) и московского «Динамо» (3:2). Канадец совершил пять силовых приемов, заблокировал 14 бросков, совершил три отбора и сделал два перехвата. 30-летний хоккеист признан лучшим защитником месяца в КХЛ во второй раз в карьере.

На счету Ткачева 18 (5+13) очков в 11 матчах месяца при показателе полезности «+9». Также он стал автором победного гола в игре против тольяттинской «Лады» (6:4), совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска, сделал шесть отборов и столько же перехватов. 30-летний россиянин признан лучшим нападающим впервые.

Лучшим новичком месяца во второй раз признан 18-летний нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. Он набрал 4 (2+2) очка в девяти играх, став автором победных голов в матчах против астанинского «Барыса» (2:1) и нижнекамского «Нефтехимика» (2:1). В течение месяца он совершил два силовых приема, заблокировал три броска, сделал четыре отбора и столько же перехватов.