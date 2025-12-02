Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ

Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит на счету Сэма Энаса. У хозяев отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).
«Динамо» выиграло пятый матч подряд и нанесло «Амуру» четвертое поражение кряду.
«Динамо» набрало 47 очков в 32 матчах и вернулось на первое место в Западной конференции. «Амур» с 29 очками расположился на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче «Динамо» 16 декабря в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Амур» 4 декабря примет «Локомотив».
В параллельном матче «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Сочи» со счетом 2:4.
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Максим Дорожко
Василий Демченко
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
23:12
Егор Воронков
(Кирилл Петьков)
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
34:23
Кирилл Слепец
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит