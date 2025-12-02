Ричмонд
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ

Белорусский клуб победил «Амур» в серии буллитов, выиграл пятый раз подряд.

Источник: Минспорт

Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит на счету Сэма Энаса. У хозяев отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд и нанесло «Амуру» четвертое поражение кряду.

«Динамо» набрало 47 очков в 32 матчах и вернулось на первое место в Западной конференции. «Амур» с 29 очками расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 16 декабря в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Амур» 4 декабря примет «Локомотив».

В параллельном матче «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Сочи» со счетом 2:4.

Амур
2:3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6726 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
Василий Демченко
1-й период
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
2-й период
23:12
Егор Воронков
(Кирилл Петьков)
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
34:23
Кирилл Слепец
3-й период
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Амур
Динамо Мн
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит