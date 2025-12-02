Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.45
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
03.12
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
03.12
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.59
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
03.12
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
03.12
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03.12
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.54
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
03.12
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03.12
Колорадо
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.19
П2
5.95
Хоккей. НХЛ
03.12
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
03.12
Вегас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.20
П2
4.97
Хоккей. НХЛ
03.12
Лос-Анджелес
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Юта
3
П1
X
П2

Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Амуром»: «Везет тому, кто везет»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо», высказался о победе своей команды над «Амуром» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Динамо" Минск

«Мы очень мощно провели третий период, и хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везет тому, кто везет.

То, что против звена Пинчука выходила тройка Грачева, а против звена Гальченюка — тройка Стася, это было не с нашей стороны. Мы сейчас не подстраиваемся, не бьем линии, в этой игре точно этого не делали; скорее всего, так получалось со стороны “Амура”, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.