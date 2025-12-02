«Мы очень мощно провели третий период, и хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везет тому, кто везет.
То, что против звена Пинчука выходила тройка Грачева, а против звена Гальченюка — тройка Стася, это было не с нашей стороны. Мы сейчас не подстраиваемся, не бьем линии, в этой игре точно этого не делали; скорее всего, так получалось со стороны “Амура”, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Амуром»: «Везет тому, кто везет»
Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо», высказался о победе своей команды над «Амуром» в матче КХЛ.
«Мы очень мощно провели третий период, и хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везет тому, кто везет.