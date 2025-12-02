ЦСКА Никитина мучается уже полсезона. Но виноват не только тренер, а система клуба в целом

Есть еще один важный момент, который ЦСКА в погоне за титулами упустил, — грамотная работа с молодежью. В нынешних условиях без этого не обойтись, что подтверждают недавние примеры «Металлурга» и «Локомотива». Знаменитая на весь мир армейская школа по-прежнему готовит неплохих юниоров, но за последние годы на уровне КХЛ отдача от них скромная. При всем уважении к Патрихаеву и Долженкову их нельзя считать даже потенциальными звездами. «Красная Армия» вылетала в Серебряный дивизион МХЛ. Функционирование собственного фарм-клуба в ВХЛ — одна большая головная боль. Поговаривают даже, что его на следующий год могут закрыть из-за низкой эффективности. Новые времена предъявляют новые вызовы. ЦСКА пока к ним оказался не готов.