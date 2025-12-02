Ричмонд
ЦСКА Никитина мучается уже полсезона. Но виноват не только тренер, а система клуба в целом

Армейцы так и не могут преодолеть кризис.

Источник: ХК ЦСКА

Провал ЦСКА на текущий момент тянет на главную сенсацию сезона. Комбинация из сильнейшего в лиге тренерского штаба, всего полгода назад сделавшего чемпионом «Локомотив», и вполне приличного по фамилиям состава мощно выглядит только в теории. В реальности прошла уже половина регулярного чемпионата, а мучения ЦСКА продолжаются. Команда балансирует на грани плей-офф, и прогресса в ее игре не видно. Одни и те же ошибки повторяются из раза в раз. Местами даже обычно непробиваемый Игорь Никитин стал выглядеть растерянным.

Почти наверняка в любом другом клубе, который ставит задачу выиграть Кубок Гагарина, такие результаты стали бы поводом для каких-то перемен. По крайней мере такой вариант точно рассматривался бы. В ЦСКА все в разы сложнее. Дело не только в недавних титулах. Возвращение Никитина было инициировано после консультаций с высочайшими клубными кураторами. Эти люди умеют ждать и не любят быстро признавать свои ошибки, особенно в свете пятилетних контрактов со всем тренерским штабом.

Ответственность за принятие решений в клубе тоже весьма размытая, что подтверждается наличием наблюдательного совета. Нет конкретного человека, с которого можно за все спросить. Коллегиальная позиция — умный способ подстраховать себя на случай неудачи. Например, так было с назначением Ильи Воробьева в позапрошлое межсезонье. Говорят, первым его фамилию назвал Павел Буре, но кандидат победил большинством голосов. С Никитиным единодушие было полным. Сейчас, когда в таблице, куда все-таки стоит заглядывать, дела не идут, и спросить не с кого. Все связаны одной цепью. Кто же разгонит уважаемых ветеранов?

Объяснений происходящему с ЦСКА непосредственно на площадке можно найти много, причем ни одно из них нельзя назвать определяющим. Необходимо начать с базовых моментов и вспомнить, что два последних регулярных чемпионата команда завершила соответственно на шестом и пятых местах. В эпоху потолка зарплат, когда реальных преимуществ перед конкурентами за исключением географического фактора не осталось, от менеджмента требуются более тонкие и грамотные действия.

Чемпионский костяк, доехавший с Сергеем Федоровым до двух Кубков Гагарина, формировался не один год при почти безграничных финансовых возможностях. Тогда Капризова можно было отправить в четвертое звено, Окулова спустить в ВХЛ, Голдобина обменять после 20 игр с формулировкой «ЦСКА не может ждать» — от таких привычек сложно отказаться, а еще сложнее перестроиться. Лет пять назад Спронгу и Коваленко уже бы нашли новые места работы, а сейчас с каждым из них приходится возиться, словно с маленьким детьми.

Москва тоже больше не является центром притяжения. Окулов и Блажиевский, получая большие деньги, хорошо чувствуют себя в Омске, Светлаков и Григоренко — в Челябинске. Почти не сомневаюсь, что уйди в какой-нибудь региональный клуб много критикуемый в последнее время Нестеров, он чувствовал бы себя там комфортно и играл на приличном уровне.

Лично я отношусь к позиционированию ЦСКА как легендарного клуба с огромной историей прекрасно. Это замечательный момент с идеологической точки зрения. На это, например, купился Спронг. Но спортсменам высокого уровня, у которых есть возможность выбирать, этого мало. Им еще хочется играть в интересный хоккей, быть самими собой и получать удовольствие от процесса. Подход Никитина больше подразумевает постоянное преодоление себя и уход от личного «я» в пользу коллектива. Абсолютно адекватная и правильная позиция. Только этого по нынешним временам стало мало.

Есть еще один важный момент, который ЦСКА в погоне за титулами упустил, — грамотная работа с молодежью. В нынешних условиях без этого не обойтись, что подтверждают недавние примеры «Металлурга» и «Локомотива». Знаменитая на весь мир армейская школа по-прежнему готовит неплохих юниоров, но за последние годы на уровне КХЛ отдача от них скромная. При всем уважении к Патрихаеву и Долженкову их нельзя считать даже потенциальными звездами. «Красная Армия» вылетала в Серебряный дивизион МХЛ. Функционирование собственного фарм-клуба в ВХЛ — одна большая головная боль. Поговаривают даже, что его на следующий год могут закрыть из-за низкой эффективности. Новые времена предъявляют новые вызовы. ЦСКА пока к ним оказался не готов.

Михаил Зислис

