Самый молодой главный тренер в КХЛ — канадец, появившийся из ниоткуда. Рише в «Тракторе» помогают легенды

В том случае, если Рише и правда уедет вслед за Гру, это будет максимально странно. Даже более удивительно, чем Корешков и Зубов у него в помощниках. Ведь Бен — уже не молодой человек, у которого к тому же есть проблемы со здоровьем. 31-летний Рише находится в начале своего пути, а работа в «Тракторе» — чуть ли не шанс всей карьеры. Прямо сейчас он работает в лучшей лиге Европы, а на родине он не факт, что получит аналогичную должность даже в АХЛ. Уезжать сейчас — выстрел себе в ногу. Но если так вдруг случится, для «Трактора» точно начнется новая жизнь.