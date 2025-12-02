Самый молодой главный тренер в КХЛ — канадец, появившийся из ниоткуда. Рише в «Тракторе» помогают легенды

Крайне любопытная ситуация сложилась в Челябинске. Бен Гру — тот тренер, что доводил «Трактор» до финала Кубка Гагарина, — неожиданно и по собственной инициативе покинул команду посреди чемпионата. А что он оставил после себя? Другие его помощники по «серебряному» сезону — Юрий Кузьменков и Борис Миронов — команду покинули сразу после окончания чемпионата. Марио Рише, которого Гру позвал в свой штаб в межсезонье, был уволен из клуба после ухода Бена.
Единственный, кто «выжил» из прошлогоднего штаба, не считая тренера вратарей, — это Рафаэль Рише. 31-летний тренер, который до приезда в «Трактор» никогда не работал с профессиональными командами. Тренер, который еще в прошлом сезоне, в возрасте 30 лет и 300 дней, подменял Гру. Тогда он стал самым молодым специалистом в истории КХЛ, хотя и был всего лишь временным вариантом для черно-белых. Впрочем, он и сегодня всего лишь и. о. Надолго ли?
Показательно то, что еще в прошлом сезоне подменял Гру не опытный Борис Миронов, который работал главным со «Спартаком», а молодой англоязычный помощник. Всех, кто смотрел на эту ситуацию со стороны, удивляло, что выбор пал на канадского ноунейма. И на момент его пришествия в команду скептически относились к его перспективам. Как тренер без регалий может учить тех, кто его старше? Оказалось — может. Рише довольно быстро завоевал уважение даже среди титулованных игроков «Трактора».
Кроме как «гиком» Рише в Челябинске не называют. Он рано закончил и работал тренером на разных уровнях с 2016 года. В том числе был видеотренером юниорской сборной Канады. Главным Рафаэль работал лишь один сезон, зато много общался и дискутировал с Гру, работая в родном для Бена городе Гатино. Всего этого хватило, чтобы взять под контроль в «Тракторе» атаку, большинство и видеоразбор. А атака черно-белых, в отличие от линии обороны, была в порядке как в прошлом сезоне, так и в текущем чемпионате.
Взявшись из ниоткуда, Рише поставил «Трактору» чуть ли не лучшее в лиге позиционное нападение. При этом построено оно было не на безумном количестве выигранных единоборств, как у «Локомотива», а на контроле шайбы и постоянных перемещениях. Ну и, справедливости ради, «материал» Рафаэлю также достался высококлассный. При нем и Гру в Челябинске добились существенного прогресса Виталий Кравцов и Максим Шабанов. Оба летом уехали в НХЛ. И несмотря на то, что за океаном один потерпел неудачу, а второй переживают тяжелую адаптацию, им есть, за что сказать Рише спасибо.
И вот теперь он главный. И снова это вызывает эмоции от скепсиса до недоумения. Но разве Рафаэль не все доказал? Теперь же дело в том, кто его окружает. По одну руку — двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов, по другую — легенда Суперлиги Евгений Корешков. Оба известны не только как топовые помощники, но и как тренеры, работавшие в своей карьере главными. Как они воспринимают молодого канадца, не подавляют ли его авторитет и не подрывают ли его перед хоккеистами — большой вопрос.
Логика в том, что именно Рише, никогда не игравший на высоком уровне, главный при Корешкове и Зубове, все-таки есть. Да, он не выигрывал трофеи, не имеет игроцкого авторитета, но именно эта команда его уважает, именно эту команду он знает. Рише хорошо знает нынешний состав «Трактора» и абсолютно досконально изучил тех, с кем работал с прошлого года. Он — мостик между «серебряной» командой и нынешней, которую еще штормит. Отдать вожжи в руки Зубова или Корешкова — значит обнулить то, что делал еще Гру. А топовые ассистенты ему помогут.
Вот только не зря мы задались вопросом, надолго ли Рише — и. о. главного тренера. Ведь избавление от этой приставки в награду за доверие и хорошую работу — это не единственный сценарий развития событий. Рафаэль рассказал в интервью канадскому изданию TVA Gatineau, что может покинуть «Трактор» вслед за Гру и что примет решение после декабрьской паузы. Российским СМИ он опроверг желание покинуть Челябинск, но снова проговорил, что и. о. главного тренера он будет до паузы на Кубок Первого канала, а «что будет после — увидим».
В том случае, если Рише и правда уедет вслед за Гру, это будет максимально странно. Даже более удивительно, чем Корешков и Зубов у него в помощниках. Ведь Бен — уже не молодой человек, у которого к тому же есть проблемы со здоровьем. 31-летний Рише находится в начале своего пути, а работа в «Тракторе» — чуть ли не шанс всей карьеры. Прямо сейчас он работает в лучшей лиге Европы, а на родине он не факт, что получит аналогичную должность даже в АХЛ. Уезжать сейчас — выстрел себе в ногу. Но если так вдруг случится, для «Трактора» точно начнется новая жизнь.
Дмитрий Ерыкалов