Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме

В составе хозяев шайбы забросили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У гостей отличились Брендан Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.
Ранее в этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА (4:2, 3:1, 3:2).
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 44 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 34 очками в 30 играх расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», СКА в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Даниил Исаев
Артемий Плешков
06:15
Никита Черепанов
(Марк Ульев, Георгий Иванов)
21:49
Брендан Лайпсик
(Тревор Мерфи, Джозеф Бландизи)
23:19
Георгий Иванов
30:37
Егор Зеленов
32:35
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
33:58
Максим Березкин
35:32
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
48:06
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
58:01
Андрей Педан
(Рокко Гримальди, Джозеф Бландизи)
63:02
Марат Хайруллин
(Сергей Плотников, Валентин Зыков)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит