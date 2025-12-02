Ричмонд
Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме

Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У гостей отличились Брендан Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.

Ранее в этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА (4:2, 3:1, 3:2).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 44 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 34 очками в 30 играх расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», СКА в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».

Локомотив
3:4
1:0, 1:2, 1:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7436 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
Артемий Плешков
1-й период
06:15
Никита Черепанов
(Марк Ульев, Георгий Иванов)
2-й период
21:49
Брендан Лайпсик
(Тревор Мерфи, Джозеф Бландизи)
23:19
Георгий Иванов
30:37
Егор Зеленов
32:35
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
33:58
Максим Березкин
35:32
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
3-й период
48:06
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
58:01
Андрей Педан
(Рокко Гримальди, Джозеф Бландизи)
Овертайм
63:02
Марат Хайруллин
(Сергей Плотников, Валентин Зыков)
Статистика
Локомотив
СКА
Штрафное время
4
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит