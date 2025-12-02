Умер бывший хоккеист минского «Динамо» Анатолий Беляев

Беляев играл в «Динамо» с 1976 по 1982 года. В составе минского клуба за шесть сезонов он забросил 123 шайбы. Также он играл за «Кедр» (Свердловск-44), СКИФ (Минск), «Торпедо» (Минск) и московское «Динамо» (один сезон 1977/78).