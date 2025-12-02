Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.31
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.51
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.10
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2

Умер бывший хоккеист минского «Динамо» Анатолий Беляев

Ветеран минского хоккейного клуба «Динамо» и заслуженный тренер Белоруссии Анатолий Беляев скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

Источник: Соцсети

«Анатолий Иванович навсегда останется в истории клуба. Хоккейный клуб “Динамо-Минск” скорбит и выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Беляев играл в «Динамо» с 1976 по 1982 года. В составе минского клуба за шесть сезонов он забросил 123 шайбы. Также он играл за «Кедр» (Свердловск-44), СКИФ (Минск), «Торпедо» (Минск) и московское «Динамо» (один сезон 1977/78).

После завершения игровой карьеры Беляев работал начальником команды «Динамо», тренером юношеской и молодежной сборных Белоруссии, генеральным секретарем Федерации хоккея Белоруссии, начальником сборной Белоруссии, входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх 2002 года.