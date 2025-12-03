Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Болельщики выбрали:
команда — KHL Urals Stars
вратарь — Владимир Галкин («Автомобилист»);
защитник — Алексей Василевский («Салават Юлаев»);
нападающие — Джошуа Ливо («Трактор»), Владимир Ткачев («Металлург»).
KHL RUS Stars
вратарь — Филипп Долганов («Нефтехимик»);
защитник — Дамир Шарипзянов («Авангард»);
нападающие — Александр Радулов («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»).
KHL U23 Stars
вратарь — Дмитрий Гамзин (ЦСКА);
защитник — Антон Силаев («Торпедо»);
нападающие — Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА).
KHL World Stars
вратарь — Зак Фукале («Динамо», Минск);
защитник — Митчелл Миллер («Ак Барс»);
нападающие — Сэм Энэс («Динамо», Минск), Максим Комтуа («Динамо», Москва).
Ранее для участия в Матче звезд КХЛ был также выбран нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук. Он сыграет за KHL World Stars.
3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге