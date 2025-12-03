Минское «Динамо» обыгрывает всех подряд. Сейчас в лиге просто нет более сбалансированной команды

Не удивлюсь, если успех минчан (а им теперь будет считаться как минимум выход в полуфинал) повлечет за собой дискуссию о лимите на легионеров не только для российских клубов. Но не забывайте о том, что «Динамо» — далеко не могущественный олигарх, располагающий бюджетом на зарплаты в 900 миллионов рублей в год. Предельная сумма расходов минчан на игроков — 650 миллионов в год, так что жаловаться на то, что «Динамо» находится в привилегированном положении, точно не стоит. В Минске долго шли к тому, чтобы стать серьезной силой.