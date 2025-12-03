Ричмонд
Минское «Динамо» обыгрывает всех подряд. Сейчас в лиге просто нет более сбалансированной команды

Клуб из столицы Белоруссии шел к этому много лет.

Источник: ХК "Динамо" Минск

После выездной победы над «Амуром» минское «Динамо» возглавило таблицу Западной конференции. При «Локомотиве», сохранившем чемпионский состав. При ЦСКА, в который вернулся перед сезоном тренер-чемпион Игорь Никитин. При по-прежнему мощных по составу московских «Динамо» и «Спартаке». Но в лидерстве минчан нет абсолютно ничего удивительного. В своем нынешнем состоянии команда Дмитрия Квартальнова — один из главных фаворитов этого сезона.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 12, 20.11.2025, 19:30
Динамо Мн
5
ЦСКА
2

Появление Квартальнова на посту главного тренера в межсезонье-2023 стало важнейшим для дальнейшего развития клуба и всего белорусского хоккея. Умение тренера работать с молодыми игроками известно давно — перечислять звезд, карьеры которых запустил Квартальнов в «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе», можно очень долго. На это рассчитывали и в Белоруссии — и не прогадали: Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Егор Бориков играют важнейшие роли в «Динамо», на виду еще несколько молодых белорусов.

Но, разумеется, это было не единственной задачей Квартальнова. Кто бы ни руководил минчанами до этого, дальше первого раунда Кубка Гагарина они не проходили. Не прошли и в первый сезон Квартальнова, уступив московскому «Динамо» в равной борьбе. А вот прошлый сезон получился сверхудачным — в первом раунде минчане абсолютно по делу выбили ЦСКА, а во втором вполне могли проходить «Трактор», если бы не проблемы во вратарской линии.

Источник: Спорт-Экспресс
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 12, 22.11.2025, 17:10
Динамо Мн
6
Спартак
0

И это далеко не предел для «Динамо». В минувшее межсезонье они потеряли ведущего защитника Гросса, но при этом смогли усилить состав — подписания Тая Смита и Алекса Лиможа оказались удачными, успешно перезапускают карьеру Даррен Диц и Станислав Галиев. Ключевым приобретением же стал Зак Фукале — теперь у минчан есть один из лучших вратарей лиги, топовая оборона и разнообразные тройки нападения. «Динамо» — в топ-6 лиги по игре в меньшинстве и в большинстве, второе — по заброшенным шайбам, и при этом меньше всех пропускает.

Успех минчан можно объяснить отсутствием лимита на легионеров: собрать оборону из шести североамериканцев не может ни один клуб КХЛ. Но ведь такая возможность у «Динамо» была и раньше, но к успеху это не приводило. При этом в атаке на ведущих ролях — местная молодежь.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 13, 28.11.2025, 19:00
Торпедо
1
Динамо Мн
2

Прямо сейчас минское «Динамо» — самая сбалансированная команда КХЛ. «Магнитка» впечатляет феерией в атаке, но в обороне не все в порядке. О кубковых перспективах «Северстали» можно будет рассуждать, когда команда Андрея Козырева хотя бы пройдет первый раунд. «Ак Барс» порой ярок, а иногда казанцы выглядят просто беспомощными. «Авангард», кажется, подустал от Ги Буше.

Не удивлюсь, если успех минчан (а им теперь будет считаться как минимум выход в полуфинал) повлечет за собой дискуссию о лимите на легионеров не только для российских клубов. Но не забывайте о том, что «Динамо» — далеко не могущественный олигарх, располагающий бюджетом на зарплаты в 900 миллионов рублей в год. Предельная сумма расходов минчан на игроков — 650 миллионов в год, так что жаловаться на то, что «Динамо» находится в привилегированном положении, точно не стоит. В Минске долго шли к тому, чтобы стать серьезной силой.

Автор: Артур Хайруллин

Амур
2:3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6726 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Василий Демченко
(00:00-65:00)
1-й период
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
2-й период
23:12
Егор Воронков
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
29:18
Командный штраф
34:23
Кирилл Слепец
3-й период
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Амур
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
