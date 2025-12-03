Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
3
:
Торпедо
4
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
2
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.85
П2
11.20
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.45
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

«Металлург» в гостях одержал волевую победу над «Автомобилистом»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 6:5 (0:0, 2:4, 4:1) в пользу гостей. В составе хозяев, которые вели 3:0 и 4:2, шайбы забросили Джесси Блэкер (23-я минута), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52). «Металлургу» волевую победу принесли Никита Михайлис (33), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (59), забросивший победную шайбу за секунду до конца основного времени матча.

Форвард хозяев Анатолий Голышев ассистировал Осипову и отдал свою 200-ю голевую передачу в лиге. Автор одной из шайб «Металлурга» форвард Михайлис провел свою 600-ю игру в КХЛ.

«Металлург» (52 очка) по-прежнему лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (37) располагается на четвертой позиции.

В следующем матче «Автомобилист» примет череповецкую «Северсталь», а «Металлург» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи пройдут 5 декабря.

Автомобилист
5:6
0:0, 4:2, 1:4
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11067 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Разин
Вратари
Евгений Аликин
Илья Набоков
1-й период
16:05
Александр Шаров
16:05
Роман Горбунов
16:05
Роман Канцеров
2-й период
22:36
Джесси Блэкер
(Рид Буше, Данил Романцев)
24:16
Брукс Мэйсек
(Роман Горбунов)
26:27
Егор Яковлев
30:16
Максим Осипов
(Роман Горбунов, Анатолий Голышев)
31:14
Юрий Паутов
32:13
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Робин Пресс)
32:51
Александр Шаров
32:51
Александр Петунин
33:01
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров)
39:48
Рид Буше
(Роман Горбунов, Ярослав Бусыгин)
3-й период
42:59
Кирилл Воробьев
42:59
Михаил Федоров
42:59
Михаил Федоров
44:22
Данила Паливко
(Игорь Нечаев)
45:37
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Дмитрий Силантьев)
49:53
Егор Яковлев
51:32
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Рид Буше)
53:39
Брукс Мэйсек
56:22
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Макар Хабаров)
59:59
Робин Пресс
(Игорь Нечаев, Сергей Толчинский)
Статистика
Автомобилист
Металлург Мг
Штрафное время
21
18
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит