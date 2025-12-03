«Металлург» в гостях одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 6:5 (0:0, 2:4, 4:1) в пользу гостей. В составе хозяев, которые вели 3:0 и 4:2, шайбы забросили Джесси Блэкер (23-я минута), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52). «Металлургу» волевую победу принесли Никита Михайлис (33), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (59), забросивший победную шайбу за секунду до конца основного времени матча.