«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У «Трактора» отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).
Нападающий «Трактора» Владимир Жарков сыграл 800-й матч в КХЛ.
«Ак Барс», набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Трактор» с 35 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 5 декабря сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Трактор» в этот же день примет московский ЦСКА.
Анвар Гатиятулин
Рафаэль-Пьер Рише
Тимур Билялов
Савелий Шерстнев
19:48
Александр Кадейкин
24:14
Егор Коршков
28:09
Алексей Марченко
33:37
Александр Барабанов
37:00
Митчелл Миллер
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
37:13
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин)
42:14
Арсений Коромыслов
(Андрей Прибыльский, Александр Рыков)
43:11
Никита Лямкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
57:53
Андрей Никонов
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
59:07
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит