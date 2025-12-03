«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У «Трактора» отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).