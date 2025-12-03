Ричмонд
«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У «Трактора» отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков сыграл 800-й матч в КХЛ.

«Ак Барс», набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Трактор» с 35 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 5 декабря сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Трактор» в этот же день примет московский ЦСКА.

Ак Барс
5:3
0:0, 3:1, 2:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8365 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Рафаэль-Пьер Рише
Вратари
Тимур Билялов
Савелий Шерстнев
1-й период
19:48
Александр Кадейкин
2-й период
24:14
Егор Коршков
28:09
Алексей Марченко
33:37
Александр Барабанов
37:00
Митчелл Миллер
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
37:13
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин)
3-й период
42:14
Арсений Коромыслов
(Андрей Прибыльский, Александр Рыков)
43:11
Никита Лямкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
57:53
Андрей Никонов
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
59:07
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит