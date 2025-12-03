Моторыгин побил рекорд «Динамо» по продолжительности сухой серии в КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.
Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин побил рекорд «бело-голубых» по длительности времени без пропущенных шайб в КХЛ (224 минуты 56 секунд). Он побил достижение Виталия Еремеева (221:29), которое он установил в сезоне-2009/10. Моторыгин оформил третий шатаут в КХЛ подряд. Ранее Моторыгин сохранил ворота «сухими» в матчах с ярославским «Локомотивом» (1:0) и нижегородским «Торпедо» (4:0). Для голкипера матч стал 100-м в карьере в КХЛ.
Голкипер «Северстали» Александр Самойлов также провел 100-ю встречу в лиге.
«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ. Команда Вячеслава Козлова, набрав 43 очка, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 47 баллами занимает первое место.
В следующем матче «Динамо» 5 декабря сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», в этот же день «Северсталь» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
Андрей Козырев
Вячеслав Козлов
Александр Самойлов
Максим Моторыгин
18:34
Кирилл Адамчук
19:19
Александр Скоренов
64:03
Данил Аймурзин
64:55
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит