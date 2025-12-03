Моторыгин побил рекорд «Динамо» по продолжительности сухой серии в КХЛ

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин побил рекорд «бело-голубых» по длительности времени без пропущенных шайб в КХЛ (224 минуты 56 секунд). Он побил достижение Виталия Еремеева (221:29), которое он установил в сезоне-2009/10. Моторыгин оформил третий шатаут в КХЛ подряд. Ранее Моторыгин сохранил ворота «сухими» в матчах с ярославским «Локомотивом» (1:0) и нижегородским «Торпедо» (4:0). Для голкипера матч стал 100-м в карьере в КХЛ.