Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Моторыгин побил рекорд «Динамо» по продолжительности сухой серии в КХЛ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Череповце завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин побил рекорд «бело-голубых» по длительности времени без пропущенных шайб в КХЛ (224 минуты 56 секунд). Он побил достижение Виталия Еремеева (221:29), которое он установил в сезоне-2009/10. Моторыгин оформил третий шатаут в КХЛ подряд. Ранее Моторыгин сохранил ворота «сухими» в матчах с ярославским «Локомотивом» (1:0) и нижегородским «Торпедо» (4:0). Для голкипера матч стал 100-м в карьере в КХЛ.

Голкипер «Северстали» Александр Самойлов также провел 100-ю встречу в лиге.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ. Команда Вячеслава Козлова, набрав 43 очка, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 47 баллами занимает первое место.

В следующем матче «Динамо» 5 декабря сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», в этот же день «Северсталь» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Северсталь
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4938 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Вячеслав Козлов
Вратари
Александр Самойлов
Максим Моторыгин
1-й период
18:34
Кирилл Адамчук
19:19
Александр Скоренов
Овертайм
64:03
Данил Аймурзин
64:55
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Статистика
Северсталь
Динамо М
Штрафное время
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит