«Торпедо» по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов (4-я и 52-я минуты), по шайбе забросили Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (27), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45).
Решающую попытку в послематчевой серии реализовал нападающий нижегородцев Илья Чефанов. Армейцы ни разу в текущем сезоне не одерживали победу по буллитам и потерпели пятое поражение кряду в серии послематчевых бросков.
Российский защитник ЦСКА Никита Охотюк отметился результативной передачей и провел 100-й матч в КХЛ. Казахстанский нападающий «Торпедо» Дмитрий Шевченко провел 400-й матч в лиге.
«Торпедо» вышло вперед по личным встречам с ЦСКА в КХЛ в текущем сезоне — 2−1. ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 33 очка. «Торпедо» (43) занимает четвертую позицию.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 5 декабря на выезде сыграет против челябинского «Трактора», «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с «Шанхайскими драконами».
В другом матче дня «Шанхайские драконы» на своем льду обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Игорь Никитин
Алексей Исаков
Александр Самонов
Иван Кульбаков
03:30
Денис Зернов
(Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков)
13:14
Ретт Гарднер
26:15
Владислав Фирстов
(Антон Сизов, Егор Виноградов)
29:54
Ретт Гарднер
30:12
Максим Летунов
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
34:29
Владислав Фирстов
36:23
Максим Соркин
(Иван Дроздов, Денис Гурьянов)
42:06
Иван Патрихаев
(Павел Карнаухов)
43:27
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
44:33
Никита Шавин
(Илья Чефанов)
51:24
Денис Зернов
(Владислав Провольнев, Джереми Рой)
победный бросок: Илья Чефанов
(Торпедо)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
