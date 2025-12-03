Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

«Торпедо» по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде в серии буллитов обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов (4-я и 52-я минуты), по шайбе забросили Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (27), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45).

Решающую попытку в послематчевой серии реализовал нападающий нижегородцев Илья Чефанов. Армейцы ни разу в текущем сезоне не одерживали победу по буллитам и потерпели пятое поражение кряду в серии послематчевых бросков.

Российский защитник ЦСКА Никита Охотюк отметился результативной передачей и провел 100-й матч в КХЛ. Казахстанский нападающий «Торпедо» Дмитрий Шевченко провел 400-й матч в лиге.

«Торпедо» вышло вперед по личным встречам с ЦСКА в КХЛ в текущем сезоне — 2−1. ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 33 очка. «Торпедо» (43) занимает четвертую позицию.

В следующем матче чемпионата ЦСКА 5 декабря на выезде сыграет против челябинского «Трактора», «Торпедо» в этот же день в гостях встретится с «Шанхайскими драконами».

В другом матче дня «Шанхайские драконы» на своем льду обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

ЦСКА
4:5
1:0, 1:2, 2:2, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7201 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Исаков
Вратари
Александр Самонов
Иван Кульбаков
1-й период
03:30
Денис Зернов
(Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков)
13:14
Ретт Гарднер
2-й период
26:15
Владислав Фирстов
(Антон Сизов, Егор Виноградов)
29:54
Ретт Гарднер
30:12
Максим Летунов
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
34:29
Владислав Фирстов
36:23
Максим Соркин
(Иван Дроздов, Денис Гурьянов)
3-й период
42:06
Иван Патрихаев
(Павел Карнаухов)
43:27
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
44:33
Никита Шавин
(Илья Чефанов)
51:24
Денис Зернов
(Владислав Провольнев, Джереми Рой)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Илья Чефанов
(Торпедо)
Статистика
ЦСКА
Торпедо
Штрафное время
4
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит