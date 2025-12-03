«Торпедо» по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов (4-я и 52-я минуты), по шайбе забросили Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (27), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45).