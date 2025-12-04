«Шанхай Дрэгонс» победил «Салават Юлаев» и прервал серию из четырех поражений подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», завершилась со счетом 3:2.
В составе «Драконов» забитыми шайбами отметились Борна Рендулич, Нэйт Сюсиз, Кевин Лабанк, а у уфимской команды отличились Артур Фаизов и Девин Броссо.
«Шанхай Дрэгонс», одержавший первую победу после четырех поражений, занимает седьмую позицию в таблице Западной конференции, а «Салават Юлаев», прервавший трехматчевую победную серию, располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет на домашнем льду против Торпедо 5 декабря, а «Салават Юлаев» примет в Уфе «Ак Барс» в этот же день.
Жерар Галлан
Виктор Козлов
Андрей Кареев
(00:00-58:15)
Семен Вязовой
(00:00-58:15)
Андрей Тихомиров
(58:15-59:43)
Андрей Кареев
(c 59:43)
01:54
Борна Рендулич
(Дойл Сомерби)
08:38
Артур Фаизов
(Владислав Ефремов)
08:44
Девин Броссо
09:41
Алексей Василевский
11:33
Спенсер Фу
24:24
Кевин Лабанк
25:08
Дин Стюарт
26:07
Нэйт Сукезе
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
43:17
Никита Зоркин
46:18
Адам Кленденинг
47:39
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
48:25
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
50:32
Евгений Кулик
58:15
Владислав Валенцов
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит