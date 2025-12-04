Ричмонд
«Шанхай Дрэгонс» победил «Салават Юлаев» и прервал серию из четырех поражений подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2025/26 «Шанхай Дрэгонс» на домашнем льду разобрался с «Салаватом Юлаевым».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», завершилась со счетом 3:2.

В составе «Драконов» забитыми шайбами отметились Борна Рендулич, Нэйт Сюсиз, Кевин Лабанк, а у уфимской команды отличились Артур Фаизов и Девин Броссо.

«Шанхай Дрэгонс», одержавший первую победу после четырех поражений, занимает седьмую позицию в таблице Западной конференции, а «Салават Юлаев», прервавший трехматчевую победную серию, располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет на домашнем льду против Торпедо 5 декабря, а «Салават Юлаев» примет в Уфе «Ак Барс» в этот же день.

Шанхай Дрэгонс
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 6709 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:15)
Семен Вязовой
(00:00-58:15)
Андрей Тихомиров
(58:15-59:43)
Андрей Кареев
(c 59:43)
1-й период
01:54
Борна Рендулич
(Дойл Сомерби)
08:38
Артур Фаизов
(Владислав Ефремов)
08:44
Девин Броссо
09:41
Алексей Василевский
11:33
Спенсер Фу
2-й период
24:24
Кевин Лабанк
25:08
Дин Стюарт
26:07
Нэйт Сукезе
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
3-й период
43:17
Никита Зоркин
46:18
Адам Кленденинг
47:39
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
48:25
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
50:32
Евгений Кулик
58:15
Владислав Валенцов
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Салават Юлаев
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит