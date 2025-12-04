Ричмонд
«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Омске завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбы забросили Александр Волков (32-я минута), Константин Окулов (50), Эндрю Потуральски (52), Артем Блажиевский (54) и Максим Лажуа (60). У «Сочи» дублем отметился Матвей Гуськов (13; 35).

«Авангард», набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (23) располагается на 11-й строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 7 декабря примет московский «Спартак». «Сочи» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря.

Авангард
5:2
0:1, 1:1, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Дмитрий Михайлов
Вратари
Никита Серебряков
Илья Самсонов
(00:00-58:29)
Илья Самсонов
(c 59:09)
1-й период
05:02
Илья Николаев
12:10
Матвей Гуськов
(Дмитрий Кагарлицкий, Макс Эллис)
2-й период
31:59
Александр Волков
(Семен Чистяков, Наиль Якупов)
33:41
Джозеф Чеккони
34:08
Матвей Гуськов
(Кэмерон Ли, Макс Эллис)
3-й период
48:58
Артем Волков
49:09
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски)
51:16
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
53:29
Артем Блажиевский
(Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский)
54:40
Джозеф Чеккони
59:09
Максим Лажуа
(Николай Прохоркин)
Статистика
Авангард
Сочи
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
