Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование СМИ по выбору игроков в составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Представители СМИ выбрали:
KHL Ural Stars
- защитник — Григорий Дронов («Трактор»);
- нападающие — Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).
KHL RUS Stars
- защитник — Даниил Пыленков («Динамо», Москва);
- нападающие — Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
KHL U23 Stars
- защитник — Даниил Орлов («Спартак»);
- нападающие — Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
KHL World Stars
- защитник — Иоаннис Калдис («Северсталь»);
- нападающие — Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай Дрэгонс»).
Ранее первых участников Матча звезд выбрали болельщики, позднее свой выбор сделает лига.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге