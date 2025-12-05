Ричмонд
Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ

С помощью голосования СМИ были выбраны по три игрока в составы команд. Среди них — Александр Жаровский, Константин Окулов, Даниэль Спронг и Кевин Лабанк.

Источник: РБК Спорт

Завершилось голосование СМИ по выбору игроков в составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Представители СМИ выбрали:

KHL Ural Stars

  • защитник — Григорий Дронов («Трактор»);
  • нападающие — Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).

KHL RUS Stars

  • защитник — Даниил Пыленков («Динамо», Москва);
  • нападающие — Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

KHL U23 Stars

  • защитник — Даниил Орлов («Спартак»);
  • нападающие — Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).

KHL World Stars

  • защитник — Иоаннис Калдис («Северсталь»);
  • нападающие — Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай Дрэгонс»).

Ранее первых участников Матча звезд выбрали болельщики, позднее свой выбор сделает лига.

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге 7−8 февраля.