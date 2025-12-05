ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ

ЦСКА с 35 очками идет на восьмой позиции в таблице Западной конференции, потерпевший третье поражение подряд «Трактор» (35 очков) занимает шестое место на Востоке. В следующем матче челябинская команда 7 декабря примет московское «Динамо», армейцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».