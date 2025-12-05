ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Павел Карнаухов (24), Прохор Полтапов (42). Защитник армейцев Джереми Рой отметился результативной передачей и набрал 100 очков в КХЛ. Канадец набирает очки шесть матчей подряд. В составе хозяев дубль оформил Александр Кадейкин (17, 30).
ЦСКА с 35 очками идет на восьмой позиции в таблице Западной конференции, потерпевший третье поражение подряд «Трактор» (35 очков) занимает шестое место на Востоке. В следующем матче челябинская команда 7 декабря примет московское «Динамо», армейцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Рафаэль-Пьер Рише
Игорь Никитин
Д. Лозебников
(00:00-59:32)
Дмитрий Гамзин
04:28
Матвей Шуравин
16:34
Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов)
20:58
Александр Кадейкин
21:52
Николай Коваленко
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
23:30
Павел Карнаухов
(Алексей Чуркин, Иван Дроздов)
23:52
Андрей Никонов
29:14
Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов, Егор Коршков)
40:55
Александр Кадейкин
41:41
Прохор Полтапов
(Джереми Рой)
44:20
Максим Соркин
56:36
Арсений Коромыслов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
