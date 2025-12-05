Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.80
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
1
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.05
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
2
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
58.00
X
5.25
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
06.12
Виннипег
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.50
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06.12
Нью-Джерси
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06.12
Даллас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.10
П2
4.89
Хоккей. НХЛ
06.12
Ванкувер
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Анахайм
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.60
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ХК ЦСКА

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Павел Карнаухов (24), Прохор Полтапов (42). Защитник армейцев Джереми Рой отметился результативной передачей и набрал 100 очков в КХЛ. Канадец набирает очки шесть матчей подряд. В составе хозяев дубль оформил Александр Кадейкин (17, 30).

ЦСКА с 35 очками идет на восьмой позиции в таблице Западной конференции, потерпевший третье поражение подряд «Трактор» (35 очков) занимает шестое место на Востоке. В следующем матче челябинская команда 7 декабря примет московское «Динамо», армейцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Трактор
2:3
1:0, 1:2, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Игорь Никитин
Вратари
Д. Лозебников
(00:00-59:32)
Дмитрий Гамзин
1-й период
04:28
Матвей Шуравин
16:34
Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов)
2-й период
20:58
Александр Кадейкин
21:52
Николай Коваленко
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
23:30
Павел Карнаухов
(Алексей Чуркин, Иван Дроздов)
23:52
Андрей Никонов
29:14
Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов, Егор Коршков)
3-й период
40:55
Александр Кадейкин
41:41
Прохор Полтапов
(Джереми Рой)
44:20
Максим Соркин
56:36
Арсений Коромыслов
Статистика
Трактор
ЦСКА
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит