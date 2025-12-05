Камбэк с 1:3 принёс победу «Барысу» над «Спартаком» в КХЛ

Основное время встречи в Астане завершилось со счётом 3:3, а в овертайме победу вырвали хозяева — 4:3. При этом астанчане по ходу игры уступали 1:3, но добились волевой победы.
У «Барыса» шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30-я), Джейк Масси (33-я) и Майкл Веккьоне (63-я). В составе гостей отличились Павел Порядин (9-я), Данил Пивчулин (14-я) и Лукас Локхарт (24-я).
«Спартак» с 40 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, тогда как «Барыс» с 29 очками располагается на девятой позиции на «Востоке».
Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведёт дома с новосибирской «Сибирью» 7 декабря.
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 7732 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Алексей Жамнов
Вратари
Адам Шил
Артем Загидулин
1-й период
00:09
Мэйсон Морелли
00:09
Вениамин Королев
05:03
Ансар Шайхмедденов
(Джейк Мэсси, Самат Данияр)
06:04
Роман Бычков
08:36
Павел Порядин
13:45
Данил Пивчулин
(Александр Беляев, Роман Бычков)
17:31
Мэйсон Морелли
19:41
Иан Маккошен
19:41
Иван Морозов
2-й период
21:38
Джейк Мэсси
23:10
Лукас Локхарт
(Адам Ружичка, Андрей Миронов)
27:42
Райлли Уолш
29:53
Райлли Уолш
(Самат Данияр)
32:08
Джейк Мэсси
32:48
Дмитрий Соловьев
35:47
Даниил Иванов
3-й период
40:00
Джейк Мэсси
40:00
Адам Ружичка
46:30
Александр Беляев
Овертайм
62:05
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Иан Маккошен)
Статистика
Барыс
Спартак
Штрафное время
12
14
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
