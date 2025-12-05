Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл «Нефтехимику»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» победил в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Булат Шафигуллин (6-я минута) и Александр Дергачев (65). В составе проигравших шайбу забросил Дмитрий Силантьев (51).
Отметившийся голевой передачей нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев провел 100-й матч в КХЛ.
Нижнекамский клуб выиграл третий матч подряд и с 37 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет «Металлург» (53).
В следующем матче «Нефтехимик» 7 декабря примет казанский «Ак Барс», команда из Магнитогорска сыграет 17 декабря на выезде с «Сочи».
В другом матче дня нижегородское «Торпедо» обыграло на выезде «Шанхайских драконов» (4:3 Б).
Игорь Гришин
Андрей Разин
Филипп Долганов
Александр Смолин
05:20
Булат Шафигуллин
(Иван Николишин, Матвей Надворный)
12:23
Никита Полтавчук
22:21
Руслан Исхаков
30:51
Динар Хафизуллин
39:07
Никита Михайлис
40:01
Евгений Митякин
45:02
Алексей Маклюков
49:20
Никита Хоружев
50:51
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
55:00
Джозеф Душак
55:00
Егор Коробкин
64:48
Александр Дергачев
(Никита Артамонов, Никита Хоружев)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит