Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл «Нефтехимику»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Булат Шафигуллин (6-я минута) и Александр Дергачев (65). В составе проигравших шайбу забросил Дмитрий Силантьев (51).