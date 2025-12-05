Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.12
Виннипег
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.50
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
06.12
Нью-Джерси
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Даллас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.10
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
06.12
Ванкувер
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Анахайм
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.50
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
06.12
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
06.12
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл «Нефтехимику»

«Нефтехимик» обыграл лидера Восточной конференции КХЛ «Металлург».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» победил в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Булат Шафигуллин (6-я минута) и Александр Дергачев (65). В составе проигравших шайбу забросил Дмитрий Силантьев (51).

Отметившийся голевой передачей нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев провел 100-й матч в КХЛ.

Нижнекамский клуб выиграл третий матч подряд и с 37 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет «Металлург» (53).

В следующем матче «Нефтехимик» 7 декабря примет казанский «Ак Барс», команда из Магнитогорска сыграет 17 декабря на выезде с «Сочи».

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» обыграло на выезде «Шанхайских драконов» (4:3 Б).

Нефтехимик
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3858 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Андрей Разин
Вратари
Филипп Долганов
Александр Смолин
1-й период
05:20
Булат Шафигуллин
(Иван Николишин, Матвей Надворный)
12:23
Никита Полтавчук
2-й период
22:21
Руслан Исхаков
30:51
Динар Хафизуллин
39:07
Никита Михайлис
3-й период
40:01
Евгений Митякин
45:02
Алексей Маклюков
49:20
Никита Хоружев
50:51
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
55:00
Джозеф Душак
55:00
Егор Коробкин
Овертайм
64:48
Александр Дергачев
(Никита Артамонов, Никита Хоружев)
Статистика
Нефтехимик
Металлург Мг
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит