ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом

Калинину 34 года. Он выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и выигрывал с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Также в КХЛ россиянин играл за омский «Авангард», петербургский СКА, челябинский «Трактор», его последним клубом был подмосковный «Витязь», в составе которого он находился с 2024 по 2025 год. Всего на его счету в лиге 230 очков (97 голов + 133 передачи) в 711 матчах. Также форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» и играл в системе «Торонто Мейпл Лифс».