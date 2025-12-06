Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.40
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.42
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом

ЦСКА заключил пробный контракт с победителем Олимпиады-2018 хоккеистом Калининым.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА заключил пробный контракт с российским нападающим Сергеем Калининым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Калинину 34 года. Он выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и выигрывал с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Также в КХЛ россиянин играл за омский «Авангард», петербургский СКА, челябинский «Трактор», его последним клубом был подмосковный «Витязь», в составе которого он находился с 2024 по 2025 год. Всего на его счету в лиге 230 очков (97 голов + 133 передачи) в 711 матчах. Также форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» и играл в системе «Торонто Мейпл Лифс».

В составе сборной России Калинин становился победителем чемпионата мира 2014 года, а также золотым медалистом Олимпиады-2018. В 2011-м он выиграл молодежный чемпионат мира.