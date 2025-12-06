Тамбиев покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.
Тамбиеву 55 лет, он возглавил «Адмирал» в 2021 году. Под его руководством команда впервые сумела преодолеть первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в 2023 году клуб переиграл на стартовой стадии уфимский «Салават Юлаев» (4−2), но затем уступил казанскому «Ак Барсу» (2−4). В прошлом сезоне «Адмирал» в первом раунде проиграл будущему финалисту турнира челябинскому «Трактору» (2−4).
Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом «Сарыарка», который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также Тамбиев возглавлял петербургскую команду Всероссийской хоккейной лиги «Динамо», «Ригу» (фарм-клуб рижского «Динамо»), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. В период игровой карьеры Тамбиев выступал за ленинградский СКА (1990−1991), датские «Видовре» и «Рёдовре», финские «Лукко и “Таппару”, а также за хабаровский “Амур” и нижегородское “Торпедо”, с которым стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2003 году.
Отставка Тамбиева стала восьмой в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее аналогичные должности покинули Борис Миронов («Лада»), Владимир Крикунов («Сочи»), Алексей Кудашов (московское «Динамо»), Бенуа Гру («Трактор»), Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев (оба — «Сибирь») и Александра Гальченюк («Амур»).
«Адмирал» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах. В последних семи играх на счету команды одна победа. Следующую встречу «Адмирал» проведет 17 декабря на выезде против хабаровского «Амура».
