Тамбиев покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»

Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом «Сарыарка», который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также Тамбиев возглавлял петербургскую команду Всероссийской хоккейной лиги «Динамо», «Ригу» (фарм-клуб рижского «Динамо»), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. В период игровой карьеры Тамбиев выступал за ленинградский СКА (1990−1991), датские «Видовре» и «Рёдовре», финские «Лукко и “Таппару”, а также за хабаровский “Амур” и нижегородское “Торпедо”, с которым стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2003 году.