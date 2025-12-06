Ричмонд
Тамбиев покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

Тамбиеву 55 лет, он возглавил «Адмирал» в 2021 году. Под его руководством команда впервые сумела преодолеть первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в 2023 году клуб переиграл на стартовой стадии уфимский «Салават Юлаев» (4−2), но затем уступил казанскому «Ак Барсу» (2−4). В прошлом сезоне «Адмирал» в первом раунде проиграл будущему финалисту турнира челябинскому «Трактору» (2−4).

Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом «Сарыарка», который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также Тамбиев возглавлял петербургскую команду Всероссийской хоккейной лиги «Динамо», «Ригу» (фарм-клуб рижского «Динамо»), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. В период игровой карьеры Тамбиев выступал за ленинградский СКА (1990−1991), датские «Видовре» и «Рёдовре», финские «Лукко и “Таппару”, а также за хабаровский “Амур” и нижегородское “Торпедо”, с которым стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2003 году.

Отставка Тамбиева стала восьмой в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее аналогичные должности покинули Борис Миронов («Лада»), Владимир Крикунов («Сочи»), Алексей Кудашов (московское «Динамо»), Бенуа Гру («Трактор»), Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев (оба — «Сибирь») и Александра Гальченюк («Амур»).

«Адмирал» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах. В последних семи играх на счету команды одна победа. Следующую встречу «Адмирал» проведет 17 декабря на выезде против хабаровского «Амура».

Адмирал
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5155 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Боб Хартли
Вратари
Дмитрий Шугаев
Даниил Исаев
1-й период
01:50
Павел Шэн
06:18
Максим Шалунов
16:46
Павел Шэн
16:46
Павел Шэн
16:46
Артем Кузин
19:38
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Кайл Олсон)
2-й период
26:13
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
27:22
Рушан Рафиков
30:56
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
35:20
Никита Кирьянов
3-й период
45:10
Командный штраф
46:42
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Байрон Фрэз)
56:47
Илья Николаев
Статистика
Адмирал
Локомотив
Штрафное время
11
13
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит