Владимир Ткачев: У «Торпедо» хорошая структура игры, владение шайбой, ее контроль

— Процесс адаптации еще проходит, пытаюсь втянуться. Есть определенные нюансы в стиле команды, в ее игре, кое-где другие требования в атаке и обороне по сравнению с моими предыдущими клубами. Но тренеры всё это мне объяснили в первый же мой день в «Торпедо». Так что потихоньку привыкаю ко всему. Уже где-то неплохо получается, но, конечно, можно и надо еще прибавлять. Стараюсь выполнять все требования.