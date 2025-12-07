Ричмонд
Владимир Ткачев: У «Торпедо» хорошая структура игры, владение шайбой, ее контроль

Хоккеист Владимир Ткачев — о целях нижегородской команды на сезон и секретах ее успехов в нынешнем чемпионате КХЛ.

Источник: Соцсети

Один из сильнейших центральных нападающих КХЛ последних 10 лет Владимир Ткачев за последние полгода дважды сменил клуб. Весной бронзовый призер чемпионата мира — 2017 и серебряный призер Олимпиады-2022 дошел до финала Кубка Гагарина с «Трактором» и после четырех лет выступлений за него покинул челябинский клуб, оказавшись в «Сибири». Новосибирский клуб пока проваливает сезон, находясь на последнем месте в Восточной конференции. Он уже дважды сменил главного тренера — в начале октября пост покинул Вадим Епанчинцев, пришедший ему на смену Вячеслав Буцаев продержался менее полутора месяцев и был уволен после 11 поражений подряд. Вместо него команду возглавил Ярослав Люзенков, при котором серия достигла 13 игр, но затем ситуация стала выправляться.

Однако в это время Ткачева обменяли в нижегородское «Торпедо», которое неожиданно для многих идет в лидирующей группе Западной конференции. 32-летний хоккеист забросил уже две шайбы в первых четырех матчах за новую команду. В интервью «Известиям» он рассказал об адаптации к игре в составе «автозаводцев», объяснил, за счет чего они идут высоко в таблице, а также поделился мнением о причинах кризиса «Сибири».

— Почему в «Сибири» случился этот кризис осенний с 13 поражениями подряд?

— Совокупность факторов сыграла роль. Работа, которую мы проделали вместе с тренерами, оказалась не столь эффективной, как мы ожидали. Где-то чего-то не хватало, где-то что-то не получалось. И травмы ряда игроков нас подкосили.

— А что пошло не так в начале сезона, когда не было таких длинных серий поражений, но в начале октября уволили Вадима Епанчинцева?

— Сложно ответить на этот вопрос.

— Удивились его увольнению?

— Да, стало неожиданностью.

— В какой степени уже адаптировались в «Торпедо»?

— Процесс адаптации еще проходит, пытаюсь втянуться. Есть определенные нюансы в стиле команды, в ее игре, кое-где другие требования в атаке и обороне по сравнению с моими предыдущими клубами. Но тренеры всё это мне объяснили в первый же мой день в «Торпедо». Так что потихоньку привыкаю ко всему. Уже где-то неплохо получается, но, конечно, можно и надо еще прибавлять. Стараюсь выполнять все требования.

— Как человек, который недавно пришел в «Торпедо», поняли для себя, за счет чего эта команда после почти половины регулярного чемпионата идет на четвертом месте в конференции?

— Хорошая структура игры, хорошее владение шайбой, контроль ее, игра в пас, открывание друг под друга, работа на каждом участке площадки, хороший «форчек» (тактика, при которой команда активно борется за шайбу в зоне соперника. — Ред.) от начала и до конца матча. Вся эта совокупность факторов.

— Вы много играли в командах с жесткой системой игры — так было в «Ак Барсе», «Локомотиве», «Тракторе». Нынешнее «Торпедо» чем-то похоже на них?

— Все команды чем-то похожи друг на друга, чем-то отличаются. Секретов раскрывать не буду (улыбается).

— Есть у «Торпедо» жесткая задача удержаться на нынешних позициях, закончить регулярку в первой четверке конференции?

— Задача — просто побеждать.

— Верите, что с такой игрой, которую «Торпедо» показывает в лучших своих матчах, команда может далеко пройти в плей-офф?

— Да, конечно. Уверен в этом.

Алексей Фомин