Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.95
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
6
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.20
П2
64.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
1
:
Динамо М
5
Все коэффициенты
П1
69.00
X
24.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
08.12
Каролина
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
08.12
Флорида
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.49
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
08.12
Даллас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.62
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
08.12
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.80
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
08.12
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
08.12
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.34
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
3
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2

«Амур» взял реванш у СКА за поражение днем ранее

«Амур» по буллитам победил СКА в перенесенном матче в Хабаровске.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» по буллитам победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась победой номинальных гостей со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0). В составе «Амура» шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачев (50) и Кирилл Петьков (54). У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Решающий буллит реализовал Лихачев.

Встреча должна была пройти в январе в Петербурге, но ее перенесли из-за высокой загруженности Ледового дворца. Команды согласились провести домашний матч СКА в Хабаровске по логистическим причинам. Днем ранее «Амур» проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 1:2 ОТ.

«Амур» (32 очка) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. СКА (39) располагается на седьмой строчке на Западе.

В следующем матче СКА примет «Шанхайских драконов» 16 декабря. На следующий день «Амур» сыграет с владивостокским «Адмиралом» на своем льду.

СКА
3:4
0:0, 2:0, 1:3, 0:0
Б
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6986 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Александр Андриевский
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-65:00)
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Виктор Кобозев
(65:00-65:00)
1-й период
11:13
Никита Недопекин
11:13
Никита Недопекин
18:57
Никита Евсеев
2-й период
28:16
Никита Дишковский
28:27
Джозеф Бландизи
(Матвей Поляков)
28:56
Иван Мищенко
30:31
Матвей Поляков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
3-й период
42:47
Бреннан Менелл
45:20
Маркус Филлипс
45:20
Евгений Грачев
48:49
Кирилл Слепец
49:23
Ярослав Лихачев
(Ярослав Дыбленко)
53:59
Кирилл Петьков
(Егор Рыков, Ярослав Дыбленко)
53:59
Кирилл Петьков
53:59
Кирилл Петьков
55:04
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алекс Бродхерст
(Амур)
Статистика
СКА
Амур
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит