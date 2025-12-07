«Амур» взял реванш у СКА за поражение днем ранее

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» по буллитам победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась победой номинальных гостей со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0). В составе «Амура» шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачев (50) и Кирилл Петьков (54). У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Решающий буллит реализовал Лихачев.
Встреча должна была пройти в январе в Петербурге, но ее перенесли из-за высокой загруженности Ледового дворца. Команды согласились провести домашний матч СКА в Хабаровске по логистическим причинам. Днем ранее «Амур» проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 1:2 ОТ.
«Амур» (32 очка) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. СКА (39) располагается на седьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА примет «Шанхайских драконов» 16 декабря. На следующий день «Амур» сыграет с владивостокским «Адмиралом» на своем льду.
Игорь Ларионов
Александр Андриевский
Сергей Иванов
(00:00-65:00)
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Виктор Кобозев
(65:00-65:00)
11:13
Никита Недопекин
11:13
Никита Недопекин
18:57
Никита Евсеев
28:16
Никита Дишковский
28:27
Джозеф Бландизи
(Матвей Поляков)
28:56
Иван Мищенко
30:31
Матвей Поляков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
42:47
Бреннан Менелл
45:20
Маркус Филлипс
45:20
Евгений Грачев
48:49
Кирилл Слепец
49:23
Ярослав Лихачев
(Ярослав Дыбленко)
53:59
Кирилл Петьков
(Егор Рыков, Ярослав Дыбленко)
53:59
Кирилл Петьков
53:59
Кирилл Петьков
55:04
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
победный бросок: Алекс Бродхерст
(Амур)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
