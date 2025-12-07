Ричмонд
Драмой с камбэком на последних минутах и серией буллитов завершился матч «Барыса» в КХЛ

Астанинский «Барыс» уступил новосибирской «Сибири» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в серии буллитов, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Первая половина матча

Игра между «Барысом» и «Сибирью» началась активно, однако заброшенных шайб в первом периоде зрители так и не увидели. Обе команды демонстрировали надёжную оборону и не позволяли сопернику создать опасные моменты у своих ворот.

Второй период и первая шайба

Единственная шайба основного времени была забита на девятой минуте второго периода. Отличился нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, реализовав момент и выведя гостей вперед. Астанчане пытались отыграться, создавали моменты у ворот соперника, но поначалу безуспешно.

Финальные минуты и овертайм

Спасение пришло всего за две минуты до конца основного времени: «Барыс» реализовал большинство, и автором гола стал Мэйсон Морелли, сравнявший счет и переведший встречу в овертайм. В дополнительное время заброшенных шайб не было, что привело к серии буллитов.

Серия буллитов и победа «Сибири»

В серии послематчевых штрафных точнее оказались гости. Благодаря точным броскам в овертайме сибиряки смогли оформить итоговую победу над «Барысом».

Итог:

Счёт матча — 0:1 (основное время), 1:1 (по итогам овертайма), победа «Сибири» по буллитам — 1:2.

После этой встречи «Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ с 29 очками. «Сибирь», в свою очередь, набирает 26 баллов, но остается на последнем, 11-м, месте в том же дивизионе.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут на выезде 16 декабря. Соперником астанчан станет екатеринбургский «Атомобилист».

Барыс
1:2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8274 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ярослав Люзенков
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-57:14)
Антон Красоткин
Андрей Шутов
(c 58:26)
1-й период
03:06
Мэйсон Морелли
15:11
Джейк Мэсси
2-й период
21:39
Илья Федотов
28:54
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко)
29:42
Дмитрий Бреус
32:04
Семен Кошелев
3-й период
41:37
Вячеслав Лещенко
42:56
Макс Уиллман
57:11
Чэйз Приски
58:26
Мэйсон Морелли
(Тайс Томпсон, Райлли Уолш)
Овертайм
63:48
Кирилл Савицкий
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Статистика
Барыс
Сибирь
Штрафное время
10
11
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит