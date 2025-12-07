Драмой с камбэком на последних минутах и серией буллитов завершился матч «Барыса» в КХЛ

Спасение пришло всего за две минуты до конца основного времени: «Барыс» реализовал большинство, и автором гола стал Мэйсон Морелли, сравнявший счет и переведший встречу в овертайм. В дополнительное время заброшенных шайб не было, что привело к серии буллитов.