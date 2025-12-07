Драмой с камбэком на последних минутах и серией буллитов завершился матч «Барыса» в КХЛ

Первая половина матча
Игра между «Барысом» и «Сибирью» началась активно, однако заброшенных шайб в первом периоде зрители так и не увидели. Обе команды демонстрировали надёжную оборону и не позволяли сопернику создать опасные моменты у своих ворот.
Второй период и первая шайба
Единственная шайба основного времени была забита на девятой минуте второго периода. Отличился нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, реализовав момент и выведя гостей вперед. Астанчане пытались отыграться, создавали моменты у ворот соперника, но поначалу безуспешно.
Финальные минуты и овертайм
Спасение пришло всего за две минуты до конца основного времени: «Барыс» реализовал большинство, и автором гола стал Мэйсон Морелли, сравнявший счет и переведший встречу в овертайм. В дополнительное время заброшенных шайб не было, что привело к серии буллитов.
Серия буллитов и победа «Сибири»
В серии послематчевых штрафных точнее оказались гости. Благодаря точным броскам в овертайме сибиряки смогли оформить итоговую победу над «Барысом».
Итог:
Счёт матча — 0:1 (основное время), 1:1 (по итогам овертайма), победа «Сибири» по буллитам — 1:2.
После этой встречи «Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ с 29 очками. «Сибирь», в свою очередь, набирает 26 баллов, но остается на последнем, 11-м, месте в том же дивизионе.
Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут на выезде 16 декабря. Соперником астанчан станет екатеринбургский «Атомобилист».
Михаил Кравец
Ярослав Люзенков
Андрей Шутов
(00:00-57:14)
Антон Красоткин
Андрей Шутов
(c 58:26)
03:06
Мэйсон Морелли
15:11
Джейк Мэсси
21:39
Илья Федотов
28:54
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко)
29:42
Дмитрий Бреус
32:04
Семен Кошелев
41:37
Вячеслав Лещенко
42:56
Макс Уиллман
57:11
Чэйз Приски
58:26
Мэйсон Морелли
(Тайс Томпсон, Райлли Уолш)
63:48
Кирилл Савицкий
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит