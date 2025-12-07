«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Адам Лишка (40-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Ильин (13). У «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян (9) и Томаш Юрчо (25).
Форвард «Северстали» Александр Скоренов отдал голевую передачу на Лишку при победном взятии ворот и набрал свое 100-е очко в КХЛ.
«Северсталь» (49 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (23), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает десятое место.
В следующем матче «Лада» дома сыграет со столичным ЦСКА 16 декабря, а «Северсталь» примет уфимский «Салават Юлаев» 18 декабря.
Павел Десятков
Андрей Козырев
Иван Бочаров
(00:00-58:45)
Александр Самойлов
08:22
Андрей Алтыбармакян
(Евгений Грошев, Никита Сетдиков)
09:14
Дмитрий Кугрышев
12:27
Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Данил Аймурзин)
16:05
16171
24:32
Томаш Юрчо
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:48
Артем Земченок
39:37
Адам Лишка
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
40:53
Адам Лишка
(Александр Скоренов, Тимофей Давыдов)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
