«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче КХЛ

Дубль Лишки принес «Северстали» победу над «Ладой» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в воскресенье в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Адам Лишка (40-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Ильин (13). У «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян (9) и Томаш Юрчо (25).

Форвард «Северстали» Александр Скоренов отдал голевую передачу на Лишку при победном взятии ворот и набрал свое 100-е очко в КХЛ.

«Северсталь» (49 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (23), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает десятое место.

В следующем матче «Лада» дома сыграет со столичным ЦСКА 16 декабря, а «Северсталь» примет уфимский «Салават Юлаев» 18 декабря.

Лада
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4736 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Козырев
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-58:45)
Александр Самойлов
1-й период
08:22
Андрей Алтыбармакян
(Евгений Грошев, Никита Сетдиков)
09:14
Дмитрий Кугрышев
12:27
Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Данил Аймурзин)
16:05
16171
2-й период
24:32
Томаш Юрчо
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:48
Артем Земченок
39:37
Адам Лишка
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
3-й период
40:53
Адам Лишка
(Александр Скоренов, Тимофей Давыдов)
Статистика
Лада
Северсталь
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит