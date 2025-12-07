«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче КХЛ

Встреча прошла в воскресенье в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Адам Лишка (40-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Ильин (13). У «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян (9) и Томаш Юрчо (25).