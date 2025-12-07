Ричмонд
Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» в КХЛ

«Ак Барс» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнекамске, закончилась в пользу гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (26-я минута), Александр Барабанов (31) и Кирилл Семенов (59). У хозяев отличился Андрей Белозеров (41).

«Ак Барс», набрав 48 очков, занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший трехматчевую победную серию «Нефтехимик» с 37 баллами идет пятым. В следующем матче казанская команда 16 декабря примет уфимский «Салават Юлаев», а нижнекамцы в тот же день на своем льду встретятся с нижегородским «Торпедо».

Нефтехимик
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-57:47)
Тимур Билялов
Филипп Долганов
(58:52-59:21)
1-й период
05:31
Артем Сериков
17:17
Динар Хафизуллин
2-й период
23:53
Джозеф Душак
25:07
Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
26:44
Константин Лучевников
30:16
Александр Барабанов
(Алексей Пустозеров, Константин Лучевников)
32:25
Михаил Фисенко
34:14
Александр Дергачев
37:18
Иван Николишин
37:18
Илья Сафонов
3-й период
40:07
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Джозеф Душак)
42:34
Кирилл Семенов
42:34
Дмитрий Яшкин
52:36
Андрей Белозеров
58:52
Никита Дыняк
(Артур Бровкин)
Статистика
Нефтехимик
Ак Барс
Штрафное время
15
13
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит