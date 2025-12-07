Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» в КХЛ

«Ак Барс», набрав 48 очков, занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший трехматчевую победную серию «Нефтехимик» с 37 баллами идет пятым. В следующем матче казанская команда 16 декабря примет уфимский «Салават Юлаев», а нижнекамцы в тот же день на своем льду встретятся с нижегородским «Торпедо».