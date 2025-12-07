Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» в КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнекамске, закончилась в пользу гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (26-я минута), Александр Барабанов (31) и Кирилл Семенов (59). У хозяев отличился Андрей Белозеров (41).
«Ак Барс», набрав 48 очков, занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший трехматчевую победную серию «Нефтехимик» с 37 баллами идет пятым. В следующем матче казанская команда 16 декабря примет уфимский «Салават Юлаев», а нижнекамцы в тот же день на своем льду встретятся с нижегородским «Торпедо».
Игорь Гришин
Анвар Гатиятулин
Филипп Долганов
(00:00-57:47)
Тимур Билялов
Филипп Долганов
(58:52-59:21)
05:31
Артем Сериков
17:17
Динар Хафизуллин
23:53
Джозеф Душак
25:07
Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
26:44
Константин Лучевников
30:16
Александр Барабанов
(Алексей Пустозеров, Константин Лучевников)
32:25
Михаил Фисенко
34:14
Александр Дергачев
37:18
Иван Николишин
37:18
Илья Сафонов
40:07
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Джозеф Душак)
42:34
Кирилл Семенов
42:34
Дмитрий Яшкин
52:36
Андрей Белозеров
58:52
Никита Дыняк
(Артур Бровкин)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
