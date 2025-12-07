Клуб-середняк стал лидером, у фаворитов трудности, тренеров увольняют пачками. Итоги первой части сезона КХЛ

КХЛ уходит на недельную паузу, позади первая половина регулярного чемпионата, которая вышла достаточно интересной и событийной, подарила нам новых лидеров и неожиданные решения.
Новые лидеры «Запада»
Одним из главных удивлений нынешнего сезона можно назвать череповецкую «Северсталь», которая уходит на недельный перерыв в статусе лидера Западной конференции. От команды Андрея Козырева, которая играет в романтичный атакующий хоккей, такой высокой строчки вряд ли кто-то ожидал. То же самое можно сказать и о минском «Динамо», хотя подопечным Квартальнова пророчили высокие места уже несколько сезонов. Минчане завершили первую часть «регулярки» третьими, но с меньшим количеством матчей, чем идущие впереди «Локомотив» и «Северсталь». Так что дальнейший взлет «зубров» можно ожидать уже после перерыва.
Что же касается прошлогодних лидеров «Запада», к паузе они подходят в совершенно разных состояниях — «Динамо» после тренерских перестановок пришло в себя и под руководством Вячеслава Козлова выдало 6-матчевую победную серию. «Армейцы» с берегов Невы тоже нащупали свою игру и на фоне неудачного начала сезона выглядят неплохо. А вот московские «Спартак» и ЦСКА уходят на перерыв с пищей для размышлений, у обеих команд есть проблемы, которые требуют решений.
Стабильный «Восток»
В отличие от Западной конференции, на «Востоке» с топ-4 все более-менее стабильно — «Металлург», «Ак Барс», «Авангард» и «Автомобилист» в лидерах. Испытывает трудности прошлогодний финалист: челябинский «Трактор» уходит на паузу с серией поражений и открытой вратарской проблемой.
Поправил свои дела уфимский «Салават Юлаев», испытывавший серьезные трудности на старте чемпионата. Уфимцы под руководством Виктора Козлова по итогам первой части регулярного чемпионата идут в зоне плей-офф, хотя был момент, когда команда занимала последнюю строчку. Приходит в себя и новосибирская «Сибирь», «подарившая» лиге в первой части регулярки антирекордную серию поражений. От зоны плей-офф новосибирцев отделяет лишь пять очков, сезон еще не потерян.
Бум тренерских отставок
Чем точно запомнится первая часть нынешнего сезона, так это количеством увольнений на тренерских мостиках. Первая отставка в сезоне произошла в «Ладе», где с Борисом Мироновым, на место которого пришел Павел Десятков. Далее своей должности лишился Вадим Епанчинцев — вместо него назначили Вячеслава Буцаева, но и он в Новосибирске не задержался надолго и покинул свой пост после той самой серии поражений. Не проработал долго главным тренером и самый возрастной наставник в лиге — Владимир Крикунов лишился должности в «Сочи», но при делах остался, опытный тренер теперь исполняет обязанности консультанта.
Неожиданным и непонятным стало увольнение Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо». Впрочем, позднее выяснилось, что и для самого Алексея Николаевича ситуация была такой же. Немногим позднее Кудашова покинул свой пост главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, только уже по собственному желанию. Последние изменения в тренерских штабах произошли на Дальнем Востоке, сначала «Амур» попрощался с Александром Гальченюком-старшим, а тремя днями позднее «Адмирал» объявил об отставке Леонида Тамбиева. Итого восемь специалистов лишились должностей главного тренера за первую часть регулярного чемпионата. В некоторых командах сменились и помощники, причем эти изменения принесли свои плоды в СКА, «Ак Барсе», «Тракторе», «Локомотиве» и «Спартаке». Рубить тренерский головы в КХЛ не стесняются.