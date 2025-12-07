Клуб-середняк стал лидером, у фаворитов трудности, тренеров увольняют пачками. Итоги первой части сезона КХЛ

Неожиданным и непонятным стало увольнение Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо». Впрочем, позднее выяснилось, что и для самого Алексея Николаевича ситуация была такой же. Немногим позднее Кудашова покинул свой пост главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, только уже по собственному желанию. Последние изменения в тренерских штабах произошли на Дальнем Востоке, сначала «Амур» попрощался с Александром Гальченюком-старшим, а тремя днями позднее «Адмирал» объявил об отставке Леонида Тамбиева. Итого восемь специалистов лишились должностей главного тренера за первую часть регулярного чемпионата. В некоторых командах сменились и помощники, причем эти изменения принесли свои плоды в СКА, «Ак Барсе», «Тракторе», «Локомотиве» и «Спартаке». Рубить тренерский головы в КХЛ не стесняются.