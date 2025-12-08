«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в серии буллитов

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. Гости забили на 29-й минуте. Хозяева отыгрались в самом конце матча, когда заменили голкипера шестым полевым игроком. Решающий точный бросок в серии послематчевых буллитов сделал канадский нападающий сибиряков Скотт Уилсон.
В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги наступил перерыв, связанный с проведением в Новосибирске Кубка Первого канала. Омский «Авангард» подошел к перерыву на третьем месте в Восточной конференции, «Сибирь» — на 11-м.
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8274 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ярослав Люзенков
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-57:14)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(58:26-65:00)
1-й период
03:06
Мэйсон Морелли
15:11
Джейк Мэсси
2-й период
21:39
Илья Федотов
28:54
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко)
29:42
Дмитрий Бреус
32:04
Семен Кошелев
3-й период
41:37
Вячеслав Лещенко
42:56
Макс Уиллман
57:11
Чэйз Приски
58:26
Мэйсон Морелли
(Тайс Томпсон, Райлли Уолш)
Овертайм
63:48
Кирилл Савицкий
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Статистика
Барыс
Сибирь
Штрафное время
10
11
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит