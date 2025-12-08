«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в серии буллитов

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. Гости забили на 29-й минуте. Хозяева отыгрались в самом конце матча, когда заменили голкипера шестым полевым игроком. Решающий точный бросок в серии послематчевых буллитов сделал канадский нападающий сибиряков Скотт Уилсон.