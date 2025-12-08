Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в серии буллитов

В воскресенье, 7 декабря, хоккеисты «Сибири» в очередной раз в этом сезоне встретились с астанинским «Барысом». Игра прошла в столице Казахстана.

Источник: БЕЛТА

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. Гости забили на 29-й минуте. Хозяева отыгрались в самом конце матча, когда заменили голкипера шестым полевым игроком. Решающий точный бросок в серии послематчевых буллитов сделал канадский нападающий сибиряков Скотт Уилсон.

В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги наступил перерыв, связанный с проведением в Новосибирске Кубка Первого канала. Омский «Авангард» подошел к перерыву на третьем месте в Восточной конференции, «Сибирь» — на 11-м.

Барыс
1:2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
7.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8274 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ярослав Люзенков
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-57:14)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(58:26-65:00)
1-й период
03:06
Мэйсон Морелли
15:11
Джейк Мэсси
2-й период
21:39
Илья Федотов
28:54
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко)
29:42
Дмитрий Бреус
32:04
Семен Кошелев
3-й период
41:37
Вячеслав Лещенко
42:56
Макс Уиллман
57:11
Чэйз Приски
58:26
Мэйсон Морелли
(Тайс Томпсон, Райлли Уолш)
Овертайм
63:48
Кирилл Савицкий
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Статистика
Барыс
Сибирь
Штрафное время
10
11
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит