Александр Андриевский стал главным тренером хоккейного клуба «Амур»

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белорусский специалист Александр Андриевский назначен на пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/26. Ранее пост главного тренера покинул Александр Гальченюк, а Андриевский с 1 ноября был исполняющим обязанности. Под его руководством хабаровский клуб одержал 6 побед в 15 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Андриевскому 57 лет, ранее он работал главным тренером во владивостокском «Адмирале», «Сибири» и «Сочи», а также возглавлял белорусские клубы «Гомель» и минское «Динамо», работал в штабах солигорского «Шахтера» и тульского АКМ. В качестве игрока становился чемпионом СССР и чемпионом СНГ в составе московского «Динамо», признавался лучшим хоккеистом Белоруссии в 1996 году.
«Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 35 матчах. В следующем матче хабаровский клуб 17 декабря дома примет «Адмирал».