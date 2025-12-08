Александр Андриевский стал главным тренером хоккейного клуба «Амур»

Андриевскому 57 лет, ранее он работал главным тренером во владивостокском «Адмирале», «Сибири» и «Сочи», а также возглавлял белорусские клубы «Гомель» и минское «Динамо», работал в штабах солигорского «Шахтера» и тульского АКМ. В качестве игрока становился чемпионом СССР и чемпионом СНГ в составе московского «Динамо», признавался лучшим хоккеистом Белоруссии в 1996 году.