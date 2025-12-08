Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Александр Андриевский стал главным тренером хоккейного клуба «Амур»

Контракт с белорусским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белорусский специалист Александр Андриевский назначен на пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/26. Ранее пост главного тренера покинул Александр Гальченюк, а Андриевский с 1 ноября был исполняющим обязанности. Под его руководством хабаровский клуб одержал 6 побед в 15 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Андриевскому 57 лет, ранее он работал главным тренером во владивостокском «Адмирале», «Сибири» и «Сочи», а также возглавлял белорусские клубы «Гомель» и минское «Динамо», работал в штабах солигорского «Шахтера» и тульского АКМ. В качестве игрока становился чемпионом СССР и чемпионом СНГ в составе московского «Динамо», признавался лучшим хоккеистом Белоруссии в 1996 году.

«Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 35 матчах. В следующем матче хабаровский клуб 17 декабря дома примет «Адмирал».