Рише покинул «Трактор»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Канадец Рафаэль Рише покинул пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского «Трактора», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Благодарим Рафаэля за честную и самоотверженную работу. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере! Решение по назначению главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней», — говорится в сообщении клуба.
Рише возглавил команду 17 ноября, после ухода из клуба канадца Бенуа Гру. До этого он занимал должность ассистента главного тренера.
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 35 очков после 36 матчей. Команда уступила в последних четырех встречах регулярного чемпионата.
Рафаэль-Пьер Рише
Вячеслав Козлов
Савелий Шерстнев
(00:00-20:00)
Максим Моторыгин
(00:00-16:57)
Дмитрий Лозебников
(c 20:00)
Максим Моторыгин
(17:12-54:38)
Владимир Селиванов
(c 54:38)
00:37
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
05:49
Михаил Григоренко
07:12
Максим Комтуа
(Никита Гусев, Джордан Уил)
11:23
Александр Рыков
12:50
Командный штраф
15:09
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Василий Глотов, Джордан Гросс)
17:12
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Никита Гусев)
19:53
Антон Слепышев
(Артем Швец-Роговой, Максим Комтуа)
26:24
Егор Римашевский
(Игорь Ожиганов, Артем Ильенко)
27:32
Арсений Коромыслов
27:32
Дилан Сикьюра
29:43
Джордан Уил
(Никита Гусев, Дилан Сикьюра)
33:09
Александр Рыков
(Арсений Коромыслов, Андрей Прибыльский)
36:42
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра)
42:28
Александр Рыков
42:41
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
44:18
Александр Кадейкин
45:41
Владимир Жарков
46:05
Сергей Телегин
46:05
Сергей Телегин
53:01
Дилан Сикьюра
54:38
Егор Коршков
(Василий Глотов, Джордан Гросс)
55:39
Ансель Галимов
58:39
Игорь Ожиганов
59:58
Егор Коршков
(Джош Ливо)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит