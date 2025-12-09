Ричмонд
«Барыс» принял решение по главному тренеру после домашнего поражения в КХЛ

Руководство астанинского хоккейного клуба «Барыс» приняло решение по главному тренеру — российскому специалисту Михаилу Кравцу, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: ХК "Барыс"

По информации источника, столичная команда не рассматривает увольнение наставника и, несмотря на слухи в сети, не ведёт переговоров с бывшим рулевым владивостокского «Адмирала» Леонидом Тамбиевым. Клуб намерен сохранить Кравца как минимум до окончания его действующего контракта.

В столице Казахстана убеждены, что «Барыс» ещё способен вернуться в зону плей-офф и побороться за место в восьмёрке Восточной конференции.

Тамбиев же недавно покинул «Адмирал» после серии из четырёх поражений. Ранее работал в «Сарыарке» и тренерском штабе сборной Казахстана.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшем 7 декабря в Астане, «Барыс» уступил новосибирской «Сибири» в серии буллитов — 1:2. На данный момент подопечные Кравца занимают девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, имея на счету 29 очков.

Следующий матч астанчане проведут 16 декабря на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста».

Отметим, что Михаил Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В КХЛ он в разное время руководил «Витязем», «Амуром», «Авангардом» и «Куньлунем».

Минувшим летом, 4 августа, «Барыс» официально объявил о его назначении главным тренером — Кравец сменил на этой должности Галыма Мамбеталиева.