«Барыс» принял решение по главному тренеру после домашнего поражения в КХЛ

По информации источника, столичная команда не рассматривает увольнение наставника и, несмотря на слухи в сети, не ведёт переговоров с бывшим рулевым владивостокского «Адмирала» Леонидом Тамбиевым. Клуб намерен сохранить Кравца как минимум до окончания его действующего контракта.