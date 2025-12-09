Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Объявлены итоговые составы четырех команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге
Участники Матча звезд были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Состав KHL RUS Stars выглядит следующим образом:
вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);
защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков (московское «Динамо»), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);
нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба — «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Сероух («Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).
Состав KHL World Stars:
вратари: Зак Фукале (минское «Динамо»), Адам Шил («Барыс»);
защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские драконы»);
нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба — минское «Динамо»), Максим Комтуа (московское «Динамо»), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).
Состав KHL Ural Stars:
вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»);
защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);
нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба — «Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все — «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба — «Автомобилист»).
Состав KHL U23 Stars:
вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);
защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);
нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (минское «Динамо»).