Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7—8 февраля . В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».