Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

Стали известны участники команд на Матч звезд КХЛ 2026 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Объявлены итоговые составы четырех команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.

Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7—8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».

Участники Матча звезд были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.

Состав KHL RUS Stars выглядит следующим образом:

вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);

защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков (московское «Динамо»), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба — «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Сероух («Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

Состав KHL World Stars:

вратари: Зак Фукале (минское «Динамо»), Адам Шил («Барыс»);

защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские драконы»);

нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба — минское «Динамо»), Максим Комтуа (московское «Динамо»), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).

Состав KHL Ural Stars:

вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»);

защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);

нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба — «Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все — «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба — «Автомобилист»).

Состав KHL U23 Stars:

вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);

нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (минское «Динамо»).