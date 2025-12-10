Игра смотрится: КХЛ фиксирует рекордную посещаемость матчей

— Возвращение драфта в КХЛ может иметь смысл, но есть множество вопросов, которые нужно разрешить, чтобы утвердить это решение, — заявил «Известиям» спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков. — В первую очередь, надо учесть интересы клубов с четко сложившейся хоккейной вертикалью, когда есть главная команда в КХЛ, фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ и своя школа. Получается, что мы можем годами вкладывать деньги в обучение хоккеиста, довести его до выпускного возраста, дебюта в МХЛ, ВХЛ, а, возможно, уже в юном возрасте и в КХЛ. Но потом в 18 лет он выйдет на драфт, его выберет другой клуб, закрепит на него права, и интересы вырастивших его организаций окажутся под большим вопросом. Нужно очень серьезно проработать данный момент, чтобы это нововведение учитывало интересы всех сторон.