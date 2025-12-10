Игра смотрится: КХЛ фиксирует рекордную посещаемость матчей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зафиксировала рекордную посещаемость матчей своего чемпионата в нынешнем сезоне. Об этом организация объявила по итогам состоявшегося 9 декабря совещания руководителей клубов. В регулярном чемпионате, в котором почти все участники сыграли около половины и более игр, средняя посещаемость составила почти 8 тыс. зрителей. Кроме того, президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вопрос возвращения в лиге драфта пока отложен в сторону.
Посещаемость
Еще год назад лига зафиксировала рекордную среднюю посещаемость первой половины регулярного чемпионата. В декабре 2024 года она составляла 6886 человек. Теперь показатель улучшен до 7938 зрителей. Достичь посреди 18-го сезона КХЛ лучшего результата в истории лиги не помешало даже то, что петербургский СКА перестал выступать на 23-тысячной «СКА Арене», где в предыдущие сезоны даже на матчах с не самыми сильными соперниками почти всегда гарантированно добивался посещаемости более 20 тыс.
Теперь армейцы Северной столицы вернулись в свой старый «Ледовый дворец» вместимостью в 12 тыс. А на «СКА Арену» переехали китайские «Шанхайские драконы» — новый клуб, сделанный на базе другого представителя Поднебесной «Куньлунь Ред Стар», с 2020 года из-за пандемии выступавший в Мытищах, а не в родной стране. «Драконы» для новодела, не имеющего формальной связи с Питером, имеют неплохую посещаемость — некоторые матчи этой команды на «СКА Арене» посещает около 8 тыс.
Но это явно не то, что мог бы собрать СКА. А рекорд посещаемости по лиге в целом выглядит еще более значимым. Кроме того, КХЛ улучшила заполняемость арен на своих матчах. И это можно назвать главным итогом стратегии развития лиги до 2026 года, принятой в 2023 году.
— В 2026 году завершается стратегия развития лиги, уже приступили к разработке новой — обратились в клубы, чтобы они рассказали о своем видении, внесли предложения, — сообщил Алексей Морозов после собрания. — Рассмотрим их — что нужно сделать, чтобы лига и клубы развивались в спортивном и коммерческом плане. Сейчас прошла только половина регулярного чемпионата, впереди плей-офф, но мы уже бьем рекорды по показателям суммарной и средней посещаемости — в среднем каждый матч сезона посещали около 8 тыс. зрителей, это 80% от максимальной заполняемости арен (в прошлом сезоне по состоянию на декабрь заполняемость составляла 77,3%. — Ред.). Видим прирост, делали акцент на привлечение молодой аудитории — за два года рост в два раза. Сотни мероприятий, проектов о хоккее, которые привлекают молодежь.
Контракты
Одной из проблем лиги в последние годы стали участившиеся случаи досрочных разрывов контрактов между клубами и игроками, в том числе речь шла о крупных соглашениях. Так перед нынешним сезоном скандал вызвала история с нападающим Владимиром Ткачёвым, возможно, лучшим игроком КХЛ на данный момент. Нынешний лидер магнитогорского «Металлурга» в 2024 году, когда выступал за «Авангард» из родного Омска, получил от клуба предложение о крупном пятилетнем контракте, который подписал, став самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.
Но через полгода в «Авангарде» сменилось руководство. А летом 2025 года оно расторгло соглашение со своим воспитанником в силу того, что он не подходил под систему игры главного тренера команды Ги Буше. Такая недолговечность прописанных на бумаге длинных контрактов стала бичем для КХЛ, особенно на фоне того, как подобные договоры в большинстве случаев соблюдаются в НХЛ.
Кроме того, вызывают вопросы многочисленные случаи, когда клуб и хоккеисты договариваются о снижении зарплаты при действующем контракте. Формально стороны ссылаются на добрую волю хоккеистов, поэтому трудно юридически доказать, что всё это делается для обхода потолка зарплат. Но такая практика вызывает на понятийном уровне резкое неприятие в хоккейном сообществе.
По словам Алексея Морозова, в конце ноября состоялось заседание Рабочей группы КХЛ с представителями клубов, совместно было рассмотрено 17 вопросов, из них 15 контрактных и два спортивных. Часть вопросов, которые обсуждались на заседании Рабочей группы, потребовали дополнительного сбора мнений клубов, в том числе вопрос переподписаний контрактов и их учета в потолке заработных плат.
— И расторжения, и понижения контрактов — всё это разбирается и прорабатывается, — отметил глава КХЛ. — Мы хотим так настроить систему, чтобы всё работало единым механизмом. Сейчас идет голосование, есть разные предложения. Например, если у игрока был односторонний контракт, то нельзя переподписывать его на двусторонний. Ждем результатов голосования, будем изучать и выносить на совет директоров, чтобы к началу новой трансферной кампании у нас уже были изменения в регламенте.
Драфт
На прошедшем совещании руководителей клубов КХЛ не обсуждался вопрос возвращения драфта, но это тема постоянно всплывает неформально, поскольку она стала одной из главных в российском хоккее за последние два года. Ярмарка юниоров проводилась лигой в 2009—2016 годах. Затем от нее отказались. Но около полутора лет назад вновь возникла идея рассмотреть возможность ее возвращения, ради чего и была создана рабочая группа. Пока до рассмотрения конкретных механизмов драфта дело не дошло.
— Сейчас этот институт отложили немного в сторону, потому что поняли: драфт по выходе из школы — это для клубов МХЛ, а нам интереснее сделать движение молодых игроков внутри КХЛ, — отметил Алексей Морозов. — Думаю, то предложение, что мы вынесли на голосование клубов, урегулирует перемещение молодежи, особенно тех игроков, кто не будет попадать под заградительные ограничения своих клубов.
Процедура драфта, когда клубы перед сезоном закрепляют на будущее права на самых талантливых игроков, уже несколько десятилетий остается фундаментальной частью бизнеса в североамериканских лигах, включая НХЛ. Однако в России часть хоккейных менеджеров считает, что в наших реалиях невозможно полностью скопировать схему, так как за океаном у клубов нет во владении собственных школ, что значительно отличается от давно сложившейся системы в нашей стране. В Северной же Америке школы независимы от клубов.
— Возвращение драфта в КХЛ может иметь смысл, но есть множество вопросов, которые нужно разрешить, чтобы утвердить это решение, — заявил «Известиям» спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков. — В первую очередь, надо учесть интересы клубов с четко сложившейся хоккейной вертикалью, когда есть главная команда в КХЛ, фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ и своя школа. Получается, что мы можем годами вкладывать деньги в обучение хоккеиста, довести его до выпускного возраста, дебюта в МХЛ, ВХЛ, а, возможно, уже в юном возрасте и в КХЛ. Но потом в 18 лет он выйдет на драфт, его выберет другой клуб, закрепит на него права, и интересы вырастивших его организаций окажутся под большим вопросом. Нужно очень серьезно проработать данный момент, чтобы это нововведение учитывало интересы всех сторон.
Также во вторник КХЛ определила окончательный состав участников ближайшего Матча звезд, который пройдет в феврале в Екатеринбурге.
Алексей Фомин