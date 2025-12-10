ТАСС: «Спартак» и «Локомотив» отпустят словацких хоккеистов на Олимпиаду

Ранее портал Dennik Sport процитировал главного тренера сборной Словакии Владимира Орсага, сообщившего о том, что «Спартак» не отпустил защитника Кристиана Яроша и нападающего Адама Ружичку, а «Локомотив» — защитника Мартина Герната на товарищеский турнир. Кубок Кауфланда проходит в словацком городе Банска-Бистрица с 10 по 12 декабря с участием сборных Словакии, Латвии и Норвегии, которые в феврале следующего года выступят на Олимпийских играх. Тренер также выразил опасение, что клубы КХЛ не отпустят словацких игроков и на Олимпиаду.