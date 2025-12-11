«Авангард» подписал контракт с экс-тренером «Трактора» Рафаэлем Рише

В 2024 году вошел в тренерский штаб «Трактора», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Канадец был исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды с 17 ноября — после ухода Бенуа Гру. 8 декабря клуб объявил об уходе 31-летнего специалиста.
"Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте.
Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой«, — заявил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.