12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

«Авангард» подписал контракт с экс-тренером «Трактора» Рафаэлем Рише

«Авангард» объявил о подписании контракта до 2027 года с тренером Рафаэлем Рише.

Источник: ХК "Авангард"

В 2024 году вошел в тренерский штаб «Трактора», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Канадец был исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды с 17 ноября — после ухода Бенуа Гру. 8 декабря клуб объявил об уходе 31-летнего специалиста.

"Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте.

Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой«, — заявил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.