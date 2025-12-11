Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.50
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.40
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.75
X
5.00
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
12.12
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Роман Ротенберг подарил Стивену Сигалу клюшку в Новосибирске: видео

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг перед началом Кубка Первого канала встретился в Новосибирске с американским актером Стивеном Сигалом. Известный в 1990-е годы актер боевиков посетил предновогодний ужин в местном заведении, где присутствовал и Ротенберг, который вручил Сигалу хоккейную клюшку.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем — Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности.

Рассказал ему о большом фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи. Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея — она особенная», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

«Россия 25» на Кубке Первого канала в Новосибирске сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).