Роман Ротенберг подарил Стивену Сигалу клюшку в Новосибирске: видео

«Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем — Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности.



Рассказал ему о большом фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи. Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея — она особенная», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.