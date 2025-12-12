Иван Савин: Строительство новой арены в Челябинске назрело, но всему своё время

Одним из самых резонансных событий нынешнего сезона КХЛ стал уход Бенуа Гру с поста главного тренера челябинского «Трактора». Канадский специалист проработал в уральском коллективе почти полтора года, минувшей весной дойдя с ним до финала Кубка Гагарина — повторение высшего достижения в истории клуба. Но в середине ноября он настоял на своём уходе, заявив, что чувствует себя «чрезвычайно уставшим — и морально, и физически». Этот шаг был неожиданным для руководства клуба, которое за месяц до сих пор не нашло замену Гру.
До недавнего времени его помощник Рафаэль Рише исполнял обязанности главного тренера, а в конце ноября в его штаб вошли два маститых помощника — нынешний ассистент главного тренера сборной России Евгений Корешков, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в штабе ЦСКА, и легендарный защитник сборной СССР и команд НХЛ Сергей Зубов, также несколько лет трудившийся в штабе сборной и петербургского СКА и возглавлявший «Сочи». На прошлой неделе Рише покинул «Трактор», но главного тренера ещё не назначили, хотя уже через неделю команде предстоит возобновлять сезон после паузы на Кубок «Первого канала».
В интервью «Известиям» генеральный директор челябинского клуба Иван Савин рассказал о реакции на уход Гру, прокомментировал поиск нового главного тренера, отметил наиболее интересные итоги недавнего совещания руководителей клубов КХЛ, оценил шансы на строительство новой арены и поделился впечатлениями от работы на аналогичной должности в футбольной клубе «Челябинск», выступающем в первой лиге (ФНЛ-1) чемпионата России.
«Рассчитывали, что Гру отработает свой контракт полностью»
— Когда клуб окончательно определится с фигурой главного тренера?
— Когда настанет определённость внутри нас самих. Для этого собираем всю информацию, просматриваем разные варианты. И как только придём к однозначному решению, сразу объявим имя нового главного тренера.
— Недавно в тренерский штаб на должность ассистентов были назначены Евгений Корешков и Сергей Зубов. Кто-то из них может стать главным тренером?
— Скажу так: мы рассматриваем все варианты. Корешков и Зубов — достаточно сильные специалисты. Мы приглашали их в тренерский штаб, зная о сильных и слабых сторонах каждого. Считаем, что они очень многое могут сделать на своих позициях для клуба. Поэтому и Корешков, и Зубов рассматриваются в том числе.
— При выборе главного тренера есть приоритет между российским специалистом и иностранцем из Северной Америки?
— Приоритет есть один — это должно быть максимально полезно для хоккейного клуба «Трактор».
— Есть ли сейчас среди канадских и американских тренеров доступные варианты уровня АХЛ, как Бенуа Гру, или выше, относительно недавно работавшие в НХЛ?
— Разумеется, есть специалисты уровня Бенуа Гру.
— Насколько для вас был неожиданным уход Гру?
— Достаточно неожиданным было, когда Бенуа объявил нам, что у него нет внутреннего ресурса, чтобы продолжать работу в «Тракторе». Мы рассчитывали на то, что он свой контракт отработает полностью.
— В межсезонье и начале сезона видели в его поведении признаки той усталости, на которую он ссылался?
— Так скажем, видели эти признаки в онлайн-режиме и реагировали на них. Находились с Бенуа в постоянном контакте и какие-то ситуации отрабатывали моментально, делая всё от нас зависящее, чтобы он мог сконцентрироваться на работе главным тренером. Поэтому при всех нюансах, как я уже сказал, всё равно рассчитывали, что сотрудничество с Гру будет идти вплоть до окончания его контракта. Тем не менее, он принял такое решение уйти. Мы были к нему не готовы, но теперь идём вперёд. Гораздо важнее, что будет дальше.
— Нынешние негативные результаты «Трактора» связаны с состоянием Гру и его последующим отъездом? Или есть ещё факторы?
— Результаты в том числе связано с ситуацией с Бенуа, но это не единственная причина. Обычно нет одной причины в неудачах, как и в успехах. Мы знаем и анализируем наши уязвимые места и стараемся их укрепить.
— Каковы сейчас позиции в клубе генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, которому в последние месяцы досталось немало критики за то, что в межсезонье не удержал Виталия Кравцова и только осенью его подписал, за уход Гру, который был его креатурой, за существенное обновление состава по сравнению с прошлым сезоном, которое пока не принесло пользы?
— Позиции Алексея не поменялись. Он до сих пор по праву занимает позицию генерального менеджера ХК «Трактор». Впереди у него много работы, он в неё активно вовлечён. Я искренне рассчитываю, что она приведёт к необходимой эффективности.
«Интерес болельщиков подразумевает вместимость арены в 12−15 тыс»
— В начале ноября я общался с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Он заявил о наличии планов на строительство новой хоккейной арены. Есть понимание, насколько это реализуемо в ближайшие годы?
— Со слов Алексея Леонидовича, которые он говорил ранее, условием строительства новой арены, условием реального обсуждения этого вопроса была победа в Кубке Гагарина. Мы, к сожалению, в прошлом году эту задачу не выполнили, поэтому пока этот разговор не может быть нами инициирован. Все понимают, что строительство новой ледовой арены для Челябинска назрело, но всему своё время. Мы знаем, что время сейчас достаточно непростое, поэтому нам необходимо ценить то, что мы имеем. И благодаря поддержке Алексея Леонидовича мы имеем очень многое.
— Какая оптимальная вместимость арены нужна Челябинску?
— Интерес болельщиков к «Трактору» подразумевает строительство арены вместимостью минимум в 12−15 тыс. мест. Интерес к хоккею у нас большой, за что огромная благодарность нашим болельщикам. Они всегда поддерживали «Трактор» и в непростые для него времена, и в успешные. Болельщики в Челябинске особенные. И им низкий поклон за поддержку команды в любые времена.
— На прошедшем в Москве совещании руководителей клубов КХЛ какие темы вам особенно были интересны?
— Мы с коллегами провели сверку того, как выполняются разные пункты стратегии развития лиги до 2026 года, насколько мы близки к заданным ориентирам. Я для себя отметил, что посещаемость КХЛ бьёт все рекорды (в этом сезоне средняя посещаемость составляет почти 8 тыс. зрителей, лучший результат с момента основания КХЛ в 2008 году — Ред.), по проценту загрузки всех арен демонстрирует беспрецедентно высокие показатели за всю историю лиги. Это мощный сигнал всем нам, что мы движемся в правильном направлении, что мы делаем интересный продукт, который интересен все большему количеству людей, и нужно продолжать это развитие дальше.
— Год назад КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросу возрождения ярмарки юниоров, но сейчас президент лиги Алексей Морозов заявил, что этот институт отложили. У вас какое отношение к идее возрождения драфта, о целесообразности которого споры идут не один год?
— Очень много вопросов к этому с нашей стороны. Нам необходимо, чтобы даже при реализации этого проекта учитывались интересы клубов, команд, детско-юношеских школ, которые активно фокусируются именно на развитии молодых талантов. Ключевой момент — нам надо защищать права на своих воспитанников, в воспитание и развитие которых клуб вкладывает серьёзные ресурсы.
«Футбольные и хоккейные менеджеры должны друг друга усиливать»
— Летом вы были назначены ещё и генеральным директором футбольного клуба «Челябинск». Насколько вовлечены в эту работу?
— Достаточно плотно работаю с футбольным клубом. Но там значительную часть работы берёт на себя генеральный менеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров. Он закрывает спортивную часть, благодаря чему мне достаточно комфортно совмещать две должности, поэтому эффективность моей деятельности от этого совмещения никак не страдает ни в в ФК «Челябинск», ни в ХК «Трактор». Понятно, что сейчас «Трактор» в приоритете, поскольку впереди у нас ключевые непростые решения, которые надо принимать.
— Что нового увидели за полгода в футболе?
— Есть там своя специфика. Мы стараемся лучшие практики, наработанные в хоккее, использовать в футболе. Но ровно также идёт и обратное движение — всё интересное, что есть и работает в футболе, можно спроецировать на хоккей. Здесь есть хорошая коммуникация между нашими командами. И я считаю, что этот симбиоз обречён на успех, благодаря тому, что есть качественный менеджмент не только в спортивной части, но и по части медиа, коммерции. В этом плане футбольные и хоккейные менеджеры должны друг друга усиливать.
— ФК «Челябинск» весной поднялся из второй лиги в первую и сейчас ушёл на зимнюю паузу на шестом месте, в двух очках от зоны переходных матчей за право выхода в РПЛ. Как оцените шансы пройти лицензирование на участие в соревнованиях премьер-лиге, если весной команда реально туда будет проходить по спортивному принципу? С учётом того, что в Челябинске пока нет стадиона вместимостью в 10 тыс. зрителей, который требует регламент РПЛ, вопрос крайне актуален.
— В ближайшее время будет ряд совещаний, которые дадут объективное понимание, где мы сейчас находимся с точки зрения готовности инфраструктуры для шага вперёд. Более того, скажу, что будут использованы все возможности и предприняты все действия, чтобы эту инфраструктуру подготовить. Мы хотим создать комфортные условия для наших болельщиков. Речь даже не только о возможном выходе в РПЛ, но и самой по себе необходимости создания комфорта для зрителей. В части прихода на стадион, времяпрепровождения на арене. Тем более, ФК «Челябинск» получил очень серьёзную поддержку со стороны болельщиков, которые на каждый матч приходят в количестве нескольких тысяч.
Алексей Фомин