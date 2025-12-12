Иван Савин: Строительство новой арены в Челябинске назрело, но всему своё время

— В ближайшее время будет ряд совещаний, которые дадут объективное понимание, где мы сейчас находимся с точки зрения готовности инфраструктуры для шага вперёд. Более того, скажу, что будут использованы все возможности и предприняты все действия, чтобы эту инфраструктуру подготовить. Мы хотим создать комфортные условия для наших болельщиков. Речь даже не только о возможном выходе в РПЛ, но и самой по себе необходимости создания комфорта для зрителей. В части прихода на стадион, времяпрепровождения на арене. Тем более, ФК «Челябинск» получил очень серьёзную поддержку со стороны болельщиков, которые на каждый матч приходят в количестве нескольких тысяч.