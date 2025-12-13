Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Никто из претендентов на Кубок не выглядит идеально

До кубковых битв еще очень долго. Пока можно наслаждаться другими сюжетами. Борьба за попадание в плей-офф на «Востоке» как никогда сумасшедшая. Из нее до сих пор никто не выпал. Пережившая две отставки «Сибирь» еще держится в гонке, и серия из двух-трех побед превратит ее шансы из иллюзорных в реальные. В Западной конференции все могло быть интереснее, если бы не ранний кризис «Лады». Пока и тольяттинцы, и «Сочи» выглядят чужими на празднике жизни. Однако с ними тоже надо считаться. В чемпионате совершенно не осталось проходных матчей, в которых можно забирать очки на классе.