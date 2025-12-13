Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Никто из претендентов на Кубок не выглядит идеально

Недавнее совещание руководителей клубов КХЛ, на котором обсуждались потенциальные изменения в регламенте, работает на счастливое будущее лиги. Однако уже сейчас, когда только завершилась первая половина регулярного чемпионата, расклад сил кажется непредсказуемым, как никогда раньше. Это явное свидетельство того, насколько интригующим стал турнир. Разве еще пару лет назад можно было представить, что такие гранды, как СКА и ЦСКА, к зиме будут цепляться за кубковую зону на «Западе»? Только в их страшном сне. Теперь это объективная реальность.
Временное падение традиционных претендентов — только один занимательный сюжет нынешнего сезона. Существуют расклады не менее интересные. Прямо сейчас уже можно выделить группу фаворитов, готовых претендовать на завоевание Кубка Гагарина. Но в отличие от последних лет ни один из них не выглядит идеальным. У каждого есть свои слабости, которые до плей-офф не факт, что удастся исправить.
Последние два года на общем фоне мощной глыбой выделялся «Локомотив». С приходом Боба Хартли в команде, сохранившей чемпионский состав, происходит внутренняя перестройка. Дело это непростое, процесс идет со скрипом, и пока на весенние перспективы ярославцев приходится смотреть с опасением. Нет уверенности, что к концу марта «Локомотив» в обязательном порядке превратится в безотказную машину.
Даже лидер чемпионата «Металлург» при всех своих достоинствах не напоминает идеальное орудие для убийства шансов остальных команд. Что уж рассуждать о других топ-клубах. Одним не хватает баланса в игре, другим — качества в атаке, третьим — надежности в обороне. Армейские тяжеловесы и вовсе стали подавать признаки жизни лишь в последнее время.
До кубковых битв еще очень долго. Пока можно наслаждаться другими сюжетами. Борьба за попадание в плей-офф на «Востоке» как никогда сумасшедшая. Из нее до сих пор никто не выпал. Пережившая две отставки «Сибирь» еще держится в гонке, и серия из двух-трех побед превратит ее шансы из иллюзорных в реальные. В Западной конференции все могло быть интереснее, если бы не ранний кризис «Лады». Пока и тольяттинцы, и «Сочи» выглядят чужими на празднике жизни. Однако с ними тоже надо считаться. В чемпионате совершенно не осталось проходных матчей, в которых можно забирать очки на классе.
Есть команды, которые пока приятно удивляют: «Северсталь» и «Нефтехимик». Есть те, которые разочаровывают: ЦСКА и «Трактор». Нормальная история для любого сезона. На общем фоне поражает лишь количество тренерских отставок, чего, учитывая возросший уровень конкуренции в лиге, быть не должно. К сериям из нескольких поражений отношение стало в целом поспокойнее, поскольку пройти весь чемпионат без спадов почти нереально.
Самым неожиданным стало увольнение Алексея Кудашова из московского «Динамо». Нетипичная история, которая произошла в момент, когда этого меньше всего можно было ожидать. Видимых предпосылок для радикального шага не было. Бело-голубых резонансная рокировка с истинного пути не сбила. Они после встряски смогли даже прибавить под руководством Вячеслава Козлова.
Рассчитывать на быстрый успех в эпоху потолка зарплат очень сложно. Последовательность в шагах, заранее подготовленный умный план и терпение становятся обязательными составляющими для развития любой команды. Примеры минского «Динамо» и «Северстали» убеждают в этом. Команда Дмитрия Квартальнова на глазах выросла в одного из претендентов на чемпионство. Этот факт нельзя объяснить только «смутным временем» на «Западе».
В настоящий момент можно сделать очевидный и вполне оптимистичный вывод — КХЛ совершила небольшой шаг вперед. Это крайне сложный турнир, в котором нельзя расслабиться. Примеры перед глазами. Разом провалились почти все североамериканские вратари, барахтается в «Металлурге» Евгений Кузнецов, не может найти себя в СКА Рокко Гримальди, испытывает проблемы в ЦСКА Даниэль Спронг, поникли еще недавно яркие звезды типа Рида Буше, Александра Хмелевского и Николая Голдобина. На одном имени далеко не уедешь. Как хоккеистам, так и клубам.
Михаил Зислис