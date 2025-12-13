Евгений Бирюков: Есть вещи, которые Кузнецов должен поправить

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» лидируют в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и считаются одними из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, который они уже выигрывали полтора года назад под руководством нынешнего главного тренера Андрея Разина. Их нападающий Владимир Ткачев является лучшим бомбардиром и снайпером турнира, недавно начал улучшать свою игру другой яркий новичок межсезонья форвард Сергей Толчинский. Пока под вопросом лишь ситуация с суперзвездным игроком атаки Евгением Кузнецовым, пришедшим в «Магнитку» по ходу сезона, но не всегда проходящим в состав. По словам Разина, это происходит из-за неважной формы хоккеиста.
В интервью «Известиям» спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал ситуацию с Кузнецовым, Толчинским, оценил вероятность возвращения в клуб его бывшего вратаря Ильи Самсонова и высказался о широко обсуждаемой в последний год идее возвращения драфта в КХЛ.
«Хотели бы усилить защитную линию»
— Как вам идея возвращения драфта в КХЛ?
— Это достаточно тонкая штука, поскольку в некоторых клубах КХЛ есть полноценные вертикали: главная команда в КХЛ — фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ — детско-юношеская школа. То есть клубы сами готовят игроков с самых малых лет, вкладывают деньги в их обучение и развитие. И они точно захотят, чтобы их интересы учитывались, когда кто-то из их игроков выходит на драфт и права на него закрепляет другой клуб. Этот момент надо тщательно прорабатывать с учетом законов и системы финансирования, которая сложилась в нашей стране. Думаю, этот вопрос предполагает работу не на один год.
— Вас устроило весеннее решение совета директоров КХЛ о поэтапном повышении потолка зарплат с нынешних 900 млн до 1 млрд рублей в сезоне-2027/28?
— Нам бы хотелось, чтобы потолок был повыше с учетом нынешних реалий, в первую очередь цен на иностранных хоккеистов. Но мы все работаем по одним правилам, так что какое решение приняла лига, по нему и идем.
— В нынешнем сезоне под потолком зарплат у «Металлурга» еще остается какое-то место в платежной ведомости?
— Какое-то остается (улыбается). Но если мы в оставшееся до январского дедлайна переходов игроков кого-то еще подпишем в свою команду, то это будет трудно сделать без обмена.
— Есть позиции, которые надо кровь из носу усиливать до ближайшего дедлайна?
— Так, чтобы кровь из носу, нет. Но если будет возможность, то защитную линию мы бы хотели усилить. Тем более у нас есть травмы среди защитников.
«Рассчитываем на Кузнецова»
— Из НХЛ осенью вернулся Илья Самсонов, права на которого принадлежали «Металлургу». Он сейчас успешно играет в «Сочи». Какова вероятность его возвращения в «Магнитку» в следующем году?
— На следующий год вратарский вопрос станет для нас актуален, поскольку все знают, что Илья Набоков находится в «Металлурге» на правах аренды у «Колорадо». Посмотрим, как будет дальше. Илья Самсонов сейчас на контракте в «Сочи» до конца сезона. Если он будет нам интересен, то мы станем прорабатывать все варианты.
— Как оцените состояние нынешней вратарской бригады «Металлурга»?
— Доверяем ей. Нас всё устраивает — и уровень Набокова с Александром Смолиным. Особенно в последнее время они показывают хорошую игру. Илья вышел на свой лучший уровень, Александр тоже хорошо выступает.
— Ваша реакция на периодическое отсутствие в составе на матчи Евгения Кузнецова и слова о его плохой форме, которыми Андрей Разин объяснял эту ротацию. Оба отрицают, что между ними есть конфликт, но такие действия тренера всё равно постоянно порождают подобные слухи со стороны.
— У нас нормальная рабочая обстановка, нормальные рабочие отношения. Если кто-то думает, что внутри есть конфликты, то это не так — могу сразу вас заверить. Просто есть спортивные вещи, которые Евгений должен поправить. Пока ситуация сказывается так, что он не может играть большое количество матчей подряд. Когда прорабатывается состав на каждый матч, все требования главного тренера одинаковы для всех.
— Клуб готов долго ждать от Кузнецова, чтобы он набрал свою лучшую форму?
— Невозможно про любого игрока сказать, что он от чего-то гарантирован, — такого сейчас ни у кого нет. Если мы поймем, что нам надо усиливать какую-то позицию, и на рынке появятся оптимальные варианты, то будем прорабатывать обмен. Это касается не только Евгения, а всех игроков «Магнитки» в принципе.
— Когда осенью подписывали контракт с Кузнецовым, ожидали нынешних проблем или были уверены, что он на мастерстве сразу станет показывать свой лучший хоккей?
— Мы рассчитывали и рассчитываем, что Евгений хорошо попадает в нашу систему игры, подходит под требования главного тренера. Да, сейчас есть определенные вещи, не всегда позволяющие ему попадать в состав. Но, конечно, рассчитываем на него дальше.
«Стиль хоккея “Металлурга” непростой»
— Когда в начале сезона Сергей Толчинский не проходил в состав, были варианты его обмена?
— У Сергея были определенные моменты в плане соответствия стилю хоккея «Металлурга» — он непростой. Наверное, 90% команд КХЛ играют чуть по-другому, чем «Магнитка». К требованиям Разина нужно было чуть привыкнуть, но в последних матчах видно, что у Толчинского всё идет по нарастающей в плане игры, отношения к работе, к команде. Он готов выложиться на льду и приносить пользу.
— Можете объяснить, чем стиль игры нынешней «Магнитки» отличается от стиля большинства других команд?
— У нас очень большой акцент на прохождение средней зоны, раскаты, определенные действия в своей и чужой зоне, ее контроль, сохранение. Очень много специфических нюансов.
— В октябре, когда у Толчинского не шло, Разин объяснил это тем, что Сергей снимает в Магнитогорске квартиру, принадлежащую вашему бывшему игроку Никите Хлыстову, сейчас играющему в Нижнекамске за «Нефтехимик». Андрей Владимирович сказал, что все, кто снимают это жилье, покидают «Магнитку», и посоветовал Сергею переехать. Вы теперь вмешиваетесь в вопрос подбора жилплощади для новичков «Металлурга»?
— Андрей Владимирович частенько подкидывает такие вещи (улыбается). Нет, конечно, не вмешиваюсь. Всё нормально.
— Хлыстов может не опасаться снижения доходов от сдачи жилья?
— Нет (смеется).
Алексей Фомин