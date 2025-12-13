Евгений Бирюков: Есть вещи, которые Кузнецов должен поправить

— Это достаточно тонкая штука, поскольку в некоторых клубах КХЛ есть полноценные вертикали: главная команда в КХЛ — фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ — детско-юношеская школа. То есть клубы сами готовят игроков с самых малых лет, вкладывают деньги в их обучение и развитие. И они точно захотят, чтобы их интересы учитывались, когда кто-то из их игроков выходит на драфт и права на него закрепляет другой клуб. Этот момент надо тщательно прорабатывать с учетом законов и системы финансирования, которая сложилась в нашей стране. Думаю, этот вопрос предполагает работу не на один год.