«Адмирал» отправил в отставку главного тренера

Тамбиев возглавил «Адмирал» в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате «Адмирал» с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четыре поражения подряд.