МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по инициативе клуба. 6 декабря «Адмирал» сообщил об отстранении Тамбиева от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
«На посту главного тренера Леонид Григорьевич провел 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф. Хоккейный клуб “Адмирал” благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
Тамбиев возглавил «Адмирал» в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате «Адмирал» с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четыре поражения подряд.
Боб Хартли
Дмитрий Шугаев
(00:00-05:46)
Даниил Исаев
Дмитрий Шугаев
(06:18-58:27)
01:50
Павел Шэн
06:18
Максим Шалунов
16:46
Павел Шэн
16:46
Павел Шэн
16:46
Павел Шэн
16:46
Артем Кузин
16:46
Артем Кузин
16:46
Артем Кузин
19:38
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Кайл Олсон)
26:13
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
26:13
Командный штраф
27:22
Рушан Рафиков
30:56
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
35:20
Никита Кирьянов
45:10
Дмитрий Шугаев
46:42
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Байрон Фрэз)
56:47
Илья Николаев
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит