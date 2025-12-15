Некоторые клубы КХЛ не отпускают игроков в сборную — такого быть не должно

Знаю, что есть и игроки, которые резко вспомнили про свои болячки, а завтра спокойно выйдут на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Не осуждаю их, но поступок недальновидный. Совсем скоро сборная может вернуться на международную арену, а там уже точно все захотят на ЧМ или Олимпиаду. И ведь в этом случае уже спокойно могут обойтись без отказников, припомнив им при удобном случае их решение.