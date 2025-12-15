Некоторые клубы КХЛ не отпускают игроков в сборную — такого быть не должно

На Кубке Первого канала снова поднялась тема о том, что отдельные клубы КХЛ не отпускают игроков в сборную. По моей информации, речь идет о двух командах — одной из Западной конференции и одной из Восточной. Прямых отказов после звонков из ФХР не было, но федерации ясно дали понять, что игроков из этих клубов можно не ждать.
Вряд ли кому-то нужно объяснять, что такого быть не должно. Частных клубов у нас в лиге нет, так или иначе все функционируют за счет государства. Да и турнир у сборной по ходу сезона всего один — уже нет такого, чтобы постоянно дергали одних и тех же хоккеистов на разные этапы Евротура.
Знаю, что есть и игроки, которые резко вспомнили про свои болячки, а завтра спокойно выйдут на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Не осуждаю их, но поступок недальновидный. Совсем скоро сборная может вернуться на международную арену, а там уже точно все захотят на ЧМ или Олимпиаду. И ведь в этом случае уже спокойно могут обойтись без отказников, припомнив им при удобном случае их решение.
Остается только гадать, чем руководствуются клубы, которые не отпускают игроков в сборную. Дать ключевым хоккеистам отдохнуть? Но они ведь и так тренируются в клубах, а в сборной провели всего два матча. Да и то встречу с Казахстаном сложно воспринимать серьезно.
Да, настрой в сборной на Кубок Первого канала был серьезным, но никаких тяжелых нагрузок не было. Игрокам было разрешено приехать с женами, был командный поход в театр и ужин, никто не запрещал в раздевалке пользоваться телефоном — все видели, как Егор Сурин, Дмитрий Силантьев, Илья Сафонов спокойно выкладывали кружки в своих Telegram-каналах после матча с белорусами.
Россия наконец показала класс против Белоруссии, полезная пауза для КХЛ, странное решение по составу. Итоги Кубка Первого канала.
Конечно, всем хотелось бы играть с сильнейшими соперниками, но нужно жить настоящим — реальность такова, что сборная соревнуется с теми, с кем может. И заполненные трибуны даже на турнире «три на три» в Новосибирске показывают, что национальная команда по-прежнему вызывает огромный интерес.
Игра за сборную — не только большая честь, но и популяризация хоккея в стране. И клубы, которые удерживают игроков от поездки в сборную, должны об этом не забывать.
Артур Хайруллин