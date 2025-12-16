МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лоуренс присоединился к команде в июне, подписав однолетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 14 игр, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В октябре канадец был помещен в список отказов, однако из-за отсутствия предложений отправился в фарм-клуб ЦСК ВВС, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
«Хоккейный клуб “Лада” и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.
Лоуренсу 23 года. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за «Сент-Джон Си Догз», «Бленвиль-Буабриан Армада» и «Галифакс Мусхедз». В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую «Сьерру» и финский «Пеликанс».