Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.75
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.48
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.57
П2
4.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.46
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

«Лада» расторгла контракт с канадским нападающим

«Лада» расторгла контракт с канадским хоккеистом Лоуренсом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лоуренс присоединился к команде в июне, подписав однолетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 14 игр, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В октябре канадец был помещен в список отказов, однако из-за отсутствия предложений отправился в фарм-клуб ЦСК ВВС, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

«Хоккейный клуб “Лада” и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

Лоуренсу 23 года. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за «Сент-Джон Си Догз», «Бленвиль-Буабриан Армада» и «Галифакс Мусхедз». В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую «Сьерру» и финский «Пеликанс».