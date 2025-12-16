«Барыс» сотворил сенсацию и оформил разгром в КХЛ

Первый период не подарил зрителям забитых шайб. Однако уже во второй двадцатиминутке гости отличились сразу два раза, огорчив фанатов «Автомобилиста». Сначала свой удар реализовал 20-летний форвард Семён Симонов после передачи Самата Данияра. Затем преимущество «Барыса» удвоил американский нападающий Майк Веччионе — ассисты на счету Мэйсона Морелли и Кирилла Панюкова.
В третьем отрезке хозяева льда всеми силами пошли вперёд за камбэком и благодаря усилиям Максима Осипова смогли сократить разницу. Однако спустя 70 секунд Симонов оформил дубль, деморализовав соперника. В самой концовке Макс Уиллман довёл счёт до разгромного, забросив шайбу в пустые ворота — 4:1.
Таким образом, «Барыс» бьёт записного фаворита и увозит из Екатеринбурга уверенную победу.
После 36 матчей подопечные Михаила Кравца набрали 32 очка и идут на девятом месте Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист», в свою очередь, после этой игры опускается на пятое место с 39 баллами.
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Владимир Галкин
(00:00-56:29)
Андрей Шутов
(00:00-43:24)
Владимир Галкин
(c 57:45)
Андрей Шутов
(c 43:47)
01:02
Владимир Галкин
11:57
Макс Уиллман
23:41
Иан Маккошен
25:58
Семен Симонов
(Самат Данияр)
37:26
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Кирилл Панюков)
43:47
Никита Трямкин
49:30
Иан Маккошен
50:21
Максим Осипов
(Рид Буше, Артем Каштанов)
51:31
Семен Симонов
(Самат Данияр, Тайс Томпсон)
52:09
Адиль Бекетаев
57:45
Макс Уиллман
(Мэйсон Морелли)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит