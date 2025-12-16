«Барыс» сотворил сенсацию и оформил разгром в КХЛ

Первый период не подарил зрителям забитых шайб. Однако уже во второй двадцатиминутке гости отличились сразу два раза, огорчив фанатов «Автомобилиста». Сначала свой удар реализовал 20-летний форвард Семён Симонов после передачи Самата Данияра. Затем преимущество «Барыса» удвоил американский нападающий Майк Веччионе — ассисты на счету Мэйсона Морелли и Кирилла Панюкова.